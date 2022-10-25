MAÇ ÖZETİ| Hatayspor- Beşiktaş maç özeti izle! (VİDEO) Beşiktaş 1-2 Hatayspor maç özeti! GS- Beşiktaş maçı özeti! Hatayspor maç özeti!

Süper Lig'de 11. haftada Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelenin kazananı 2-1'lik skorla Hatayspor oldu. Futbolseverler ise Hatayspor- Beşiktaş maçı özetini arıyor. Hatayspor- Beşiktaş maç özeti izle! (VİDEO) Hatayspor 2-1 Beşiktaş maç özeti! BJK- Hatayspor maçı özeti! Beşiktaş maç özeti!

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Hatayspor - Beşiktaş maç özeti izle araması futbolseverler tarafından yapılıyor. Süper Lig'de 11. haftada Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadele 2-1'lik skorla Hatayspor'un galibiyeti ile sonuçlandı. Hatayspor'un Beşiktaş ile olan maçının özeti merak ediliyor. Hatayspor - Beşiktaş maç özeti izle! (VİDEO) Hatayspor 2-1 Beşiktaş maç özeti! Hatayspor- Beşiktaş maçı özeti! Beşiktaş

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Süper Lig'de 11. haftada Hatayspor ile Beşiktaş karşılaşmasının özeti için BURAYA tıklayınız.