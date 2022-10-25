Üye Girişi
Haberi Paylaş

MAÇ ÖZETİ| Hatayspor- Beşiktaş maç özeti izle! (VİDEO) Beşiktaş 1-2 Hatayspor maç özeti! GS- Beşiktaş maçı özeti! Hatayspor maç özeti!

Gündem Haberleri

MAÇ ÖZETİ| Hatayspor- Beşiktaş maç özeti izle! (VİDEO) Beşiktaş 1-2 Hatayspor maç özeti! GS- Beşiktaş maçı özeti! Hatayspor maç özeti!

Süper Lig'de 11. haftada Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelenin kazananı 2-1'lik skorla Hatayspor oldu. Futbolseverler ise Hatayspor- Beşiktaş maçı özetini arıyor. Hatayspor- Beşiktaş maç özeti izle! (VİDEO) Hatayspor 2-1 Beşiktaş maç özeti! BJK- Hatayspor maçı özeti! Beşiktaş maç özeti!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş maçını yorumlarken canlı yayında çileden çıktı: Ya ne işi var oradaRıdvan Dilmen, Beşiktaş maçını yorumlarken canlı yayında çileden çıktı: Ya ne işi var orada
Volkan Demirel, son dakikada gelen Beşiktaş galibiyeti sonrası zevkten dört köşe: Kafam bir dünyaVolkan Demirel, son dakikada gelen Beşiktaş galibiyeti sonrası zevkten dört köşe: Kafam bir dünya
Sen neler diyorsun Ismael! Hatay mağlubiyetinin faturasını futbolculara kesince ortalık karıştıSen neler diyorsun Ismael! Hatay mağlubiyetinin faturasını futbolculara kesince ortalık karıştı

Hatayspor - Beşiktaş maç özeti izle araması futbolseverler tarafından yapılıyor. Süper Lig'de 11. haftada Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadele 2-1'lik skorla Hatayspor'un galibiyeti ile sonuçlandı. Hatayspor'un Beşiktaş ile olan maçının özeti merak ediliyor. Hatayspor - Beşiktaş maç özeti izle! (VİDEO) Hatayspor 2-1 Beşiktaş maç özeti! Hatayspor- Beşiktaş maçı özeti! Beşiktaş

maç özeti!

HATAYSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ!

Süper Lig'de 11. haftada Hatayspor ile Beşiktaş karşılaşmasının özeti için BURAYA tıklayınız.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Maç Özetleri Hatayspor Beşiktaş Futbol Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title