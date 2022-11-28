MAÇ ÖZETİ | Göztepe- Altay maç özeti! Göztepe- Altay maçı özeti canlı izleme linki! Göztepe maçı özeti izle! Altay- Göztepe maçı kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig'de Göztepe- Altay derbisinde yaşananlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. 27 Kasım günü oynanan Göztepe- Altay maçının özeti ise arama motorlarında aratılıyor. Olaylı biten Göztepe- Altay maç özeti! Göztepe- Altay maçı özeti canlı izleme linki! Göztepe maçı özeti izle! Altay- Göztepe maçı kaç kaç bitti?

Göztepe- Altay maç özeti arama motorlarında aratılanlar arasında yer alıyor. 27 Kasım günü TFF 1. Lig'de Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi. Göztepe-Altay derbisinde sahaya giren bir taraftar, korner direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'e saldırdı. Futbolseverler ise Göztepe- Altay maç özeti! Göztepe- Altay maçı özeti canlı izleme linki! Göztepe maçı özeti izle! Altay- Göztepe maçı kaç kaç bitti? araması yapıyor.

GÖZTEPE - ALTAY MAÇ ÖZETİ

TFF 1. Lig'de oynanan Göztepe- Altay maçının olaylı bitimi nedeniyle özeti bulunmuyor. Haberimizin devamında olaylı biten Göztepe- Altay maçının görüntüleri yer alıyor. İşte o anlar!

Göztepe-Altay derbisinde sahaya giren bir taraftar, korner direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'e saldırdı. Saldırının ardından karşılaşma tatil edildi. Hastaneye kaldırılan kalecinin bilincinin açık olduğu bildirildi. Altay tribününden atılan işaret fişeğiyle bir Göztepeli taraftar ağır yaralandı. Olaylar stat dışına taştı.

Sahaya giren Göztepeli taraftar, söktüğü korner direğiyle kaleci Ozan Evrim Özen'e saldırdı. Başından yaralanan kaleci hastaneye kaldırıldı. Kalecinin bilincinin açık olduğu bildirildi. Altay tribünlerinden Göztepe tribünlerine fişek atıldı. Göztepeli birkaç taraftar yaralandı. Sahaya iki ambulans girdi. Bir Göztepeli taraftar sahaya girip korner direğini söktü ve Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'e vurdu. Başından yaralanan Ozan hastaneye kaldırıldı. Takımlar soyunma odasına gönderildi. Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmayı tatil etti.

Derbide Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'e korner direğiyle saldırıyı gerçekleştiren şahıs, stat polisi tarafından bu şekilde gözaltına alındı. Karşılaşmada olaylar Altay tribününden Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatılmasıyla başladı. Birkaç taraftar yaralandı. Yüzünden ağır şekilde yaralanan bir taraftarın görüntüsü yürek yaktı. İşaret fişeğinin fırlatıldığı an ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Türkiye Futbol Federasyonu, yaşanan olayları kınadı. Göztepe - Altay karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Göztepe - Altay karşılaşmasıyla ilgili gerekli işlemler ve soruşturma başlatılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak olayın adli sürecinin de takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Spor Toto 1. Lig'de olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe-Altay maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Köşger, "Şu anda 13 kişi gözetim altında bulunmakta. Hastanelerdeki durumla ilgili de kısaca bilgi vermemiz gerekirse Altay'ın kalecisinde herhangi bir sıkıntı yok, hayati risk yok" dedi. Sahada ve tribünde yaşanan olaylar sokaklara taştı. İzmir sokakları adeta savaş alanına döndü. Vatandaşlar olup bitenleri korku içinde izledi. Emniyet güçleri maç sonunda arbede yaşanan taraftarları dağıtırken, kent genelinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

İzmir sokaklarına taşan olayla ilgili Ak Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Göztepe-Altay maçında yaşanan hadiseler hepimizi çok üzdü. Yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyoruz. Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inanıyoruz. Hukuki süreci takip edeceğiz. Spor barıştır, kardeşliktir, centilmenliktir" ifadelerini kullandı. Bir paylaşımda daha bulunan Çelik, "Yaralanan taraftarlara ve saldırıya uğrayan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e geçmiş olsun. Bu saldırganlar Göztepe ve Altay'ı temsil edemez. Tüm vatandaşlarımız provokatörlere karşı dikkatli olmalıdır. Sporun ruhuna ve huzurumuza gölge düşürmeye çalışanlar gereken cezayı alacak" dedi.