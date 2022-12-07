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MAÇ ÖZETİ | Galatasaray - Villarreal maç özeti izle! Galatasaray 3 - 4 Villarreal CF YOUTUBE tüm goller izle! Galatasaray maç özeti!

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Dünya Kupası arasında Galatasaray ile Villarreal karşılaştı. Bol gollü geçen karşılaşmanın özeti ise futbolseverler tarafından aratılıyor. 6 Kasım akşamı oynanan maçı kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler arama motorlarında Galatasaray - Villarreal maç özeti izle! Galatasaray 3 - 4 Villarreal CF YOUTUBE tüm goller izle! Galatasaray maç özeti aramasını yapıyor. İşte merak edilenler...

Galatasaray - Villarreal maç özeti futbolseverler tarafından izlenmek isteniyor. Süper Lig'e verilen arada oynanan hazırlık maçlarından biri olan Galatasaray - Villarreal maçı dün akşam ilgi ile takip edildi. Sarı- kırmızılı ekibin 4-3'lük skorla mağlup olmasının ardından arama motorlarında Galatasaray - Villarreal maç özeti izle! Galatasaray 3 - 4 Villarreal CF YOUTUBE tüm goller izle! Galatasaray maç özeti araması yapıldı.

GALATASARAY - VİLLARREAL MAÇ ÖZETİ İZLE!

Galatasaray, Villarreal'la oynadığı hazırlık karşılaşmasını 4-3'lük skorla kaybetti. İlk yarıyı 4-1 geride kapan Aslan, ikinci yarıda skoru 4-3'e getirdi ancak maçı çevirmeye yetmedi. Galatasaray, ilk yarıyı 4-1'lik mağlubiyetle kapattı. 23'te perdeyi Coquelin açtı. 27'de Mojica, 2-0'a getirdi. Chukwueze, 32. dakikada 3-0'a getiren golü kaydetti. Aslan'da Gomis, 42'de farkı 2'ye indirdi. 44'te ise Pascual, ilk yarıda skoru belirleyen golü kaydetti: 4-1. Galatasaray'da 58. dakikada Abdülkerim Bardakçı, skoru 4-2'ye getiren golü kaydetti. 90+4'te 2005 doğumlu Baran Demiroğlu attığı penaltıyla Galatasaray'ın 3. golünü tabelaya yazdırdı. Ancak bu golle maçın bitiş düdüğü de geldi.

Galatasaray - Villarreal maçı Smart Spor ekranlarında ekrana geldi. Smart Spor sayfası için BURAYA tıklayınız.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Maç Özetleri Galatasaray Villarreal Futbol Gündem Haberler

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