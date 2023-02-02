MAÇ ÖZETİ| Galatasaray- Ümraniyespor maç özeti! Galatasaray 3- 2 Ümraniyespor maçı özet izle! Gs maç özeti izle!

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, sarı-kırmızılılar karşısında etkili bir oyun sahaya koyarken, Muslera'nın farkı önleyen kurtarışı büyük sükse yarattı. Arama motorlarında ise Galatasaray- Ümraniyespor maç özeti! Galatasaray 3- 2 Ümraniyespor maçı özet izle! Gs maç özeti izle! araması yapılıyor.

GALATASARAY- ÜMRANİYESPOR MAÇ ÖZETİ!

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden lider Galatasaray, son dönemdeki etkili performansına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki kez geriye düşmesine rağmen rakibini Abdülkerim Bardakcı ve Mauro Icardi'nin (2) golleriyle mağlup etti. Maçta konuk ekibin gollerini Umut Nayir ve Oğuz Gürbulak kaydetti.