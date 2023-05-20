MAÇ ÖZETİ | Galatasaray- Sivasspor maç özeti izle! Galatasaray- Sivasspor maçı özeti izle! Galatasaray 2-0 Sivasspor özet HD izle! GS maçı bitti mi?

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ediyor. Süper Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray- İstanbulspor maçı heyecanla takip edildi. Maçı kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler ise Galatasaray- Sivasspor maç özeti izle! Galatasaray- Sivasspor maçı özeti izle! Galatasaray 2-0 Sivasspor özet HD izle! aramasını yaptı. İşte Galatasaray- Sivasspor maç özeti.

Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Süper Lig'de Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken merak edilenler arasında ise bu akşam oynanan Galatasaray- Sivasspor maçının özeti oldu. Arama motorlarında Galatasaray- Sivasspor maç özeti izle! Galatasaray- Sivasspor maçı özeti izle! Galatasaray 2-0 Sivasspor özet HD izle! araması yapıldı. İşte detaylar...

GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ!

Dün akşam oynanan Galatasaray- Sivasspor maçının özetini izlemek için BeIN Sports sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Lider Galatasaray, Icardi'nin golleriyle Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Aslan, önümüzdeki maçta Ankaragücü'nü mağlup ederse Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Galatasaray, 13. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle perdeyi açtı. Arjantinli golcüye geçen hafta olduğu gibi yine Kerem asist yaptı. Sarı-Kırmızılılar, 63. dakikda Icardi'nin kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi ve rahatladı. Sacha Boey'in ortasında kafa vuruşunu yapan Arjantinli, dar açıdan topu geçirdi. Sivassporlu Robin Yalçın'ın Lucas Torreira'ya yaptığı harekette ve Galatasaraylı Dries Mertens'in Gradel'e müdahalesinde sarı kart çıktı. İki pozisyonun da kırmızı kart olduğuna dair çokça yorum yazıldı.

Aslan'ın sıradaki rakibi Ankaragücü. Maç Ankara'da oynanacak. Galatasaray bu maçı kazanırsa rakiplerinin durumuna bakmadan Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek.