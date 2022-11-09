MAÇ ÖZETİ| Galatasaray- Ofspor maçı özeti! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray- Ofspor maç özeti izle! Galatasaray 2- 1 Ofspor HD izle!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Ofspor eşleşmişti. 8 Kasım akşamı ise iki takım karşılaştı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray- Ofspor maçının özeti ise merak ediliyor. Arama motorlarında Galatasaray- Ofspor maçı özeti araması yapılıyor. 2-1'lik skorla biten maçın galibi Galatasaray oldu. Galatasaray- Ofspor maçı özeti! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray- Ofspor maç özeti izle! Galatasaray- Ofspor HD izle!

Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray- Ofspor maç özeti izle araması futbolseverler tarafından yapılıyor. Dün akşam oynanan Galatasaray- Ofspor maçı sporseverler tarafından takip edildi. Şimdi ise oynanan maçın özeti aranıyor. Galatasaray- Ofspor maçı özeti! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray- Ofspor maç özeti izle! Galatasaray- Ofspor HD izle!

GALATASARAY- OFSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

ZTK'da oynanan maçın özetini izlemek için GALATASARAY- OFSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE'ye tıklayınız.

Galatasaray- Ofspor maçının ilk golü 18. dakikada Miraç Türkyılmaz'ın golü oldu. 1-0 öne geçen Ofspor'un ağlarını havalandıran isim ise Seferovic oldu. İkinci gol ise Berkan Kutlu tarafından 79. dakikada kaydedildi.