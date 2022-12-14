MAÇ ÖZETİ | Galatasaray- Lazio maç özeti izle! Galatasaray- Lazio maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Lazio golleri izle!

Dünya Kupası arasında oynanan hazırlık maçlarından biri Galatasaray- Lazio maçı oldu. Süper Lig'e verilen arada oynanan maçın özeti ise merak ediliyor. Futbolseverler arama motorlarında Galatasaray- Lazio maçına dair bilgileri araştırıyor. Peki, Galatasaray- Lazio maç özeti izle! Galatasaray- Lazio maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Lazio golleri izle!

Galatasaray- Lazio maçının detayları merak ediliyor. 13 Aralık günü oynanan Galatasaray- Lazio hazırlık maçı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmanın sonucu ve özeti ise merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray- Lazio maç özeti izle! Galatasaray- Lazio maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Lazio golleri izle!

GALATASARAY- LAZİO MAÇ ÖZETİ İZLE

Galatasaray, Lazio ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti. Sarı-Kırmızılılar, oynadığı 4 hazırlık maçından da galibiyet alamadı. Galatasaray'da hazırlık dönemi tat vermedi. Sarı-Kırmızlılılar oynadığı 4 hazırlık karşılaşmasında 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Galatasaray'ın golünü 4. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Ancak İtalyan ekibi maçı erken çevirdi. Lazio'nun golleri ise 11'de Felipe Anderson, 46'da Luis Alberto'dan geldi. Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Toulouse ile oynayacağı müsabakayla hazırlık maçı programını tamamlayacak.