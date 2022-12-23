MAÇ ÖZETİ| Galatasaray- Keçiörengücü maçı özeti! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray- Keçiörengücü maç özeti izle! Galatasaray 1-0 Keçiörengücü HD izle!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Keçiörengücü eşleşmişti. 22 Aralık akşamı ise iki takım karşılaştı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray- Keçiörengücü maçının özeti ise merak ediliyor. Arama motorlarında Galatasaray- Keçiörengücü maçı özeti araması yapılıyor. 1-0'lık skorla biten maçın galibi Galatasaray oldu. Galatasaray- Keçiörengücü maçı özeti! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray- Keçiörengücü maç özeti izle!