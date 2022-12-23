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MAÇ ÖZETİ| Galatasaray- Keçiörengücü maçı özeti! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray- Keçiörengücü maç özeti izle! Galatasaray 1-0 Keçiörengücü HD izle!

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MAÇ ÖZETİ| Galatasaray- Keçiörengücü maçı özeti! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray- Keçiörengücü maç özeti izle! Galatasaray 1-0 Keçiörengücü HD izle!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Keçiörengücü eşleşmişti. 22 Aralık akşamı ise iki takım karşılaştı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray- Keçiörengücü maçının özeti ise merak ediliyor. Arama motorlarında Galatasaray- Keçiörengücü maçı özeti araması yapılıyor. 1-0'lık skorla biten maçın galibi Galatasaray oldu. Galatasaray- Keçiörengücü maçı özeti! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray- Keçiörengücü maç özeti izle!

Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray- Keçiörengücü maç özeti izle araması futbolseverler tarafından yapılıyor. Dün akşam oynanan Galatasaray- Keçiörengücü maçı sporseverler tarafından takip edildi. Şimdi ise oynanan maçın özeti aranıyor. Galatasaray- Keçiörengücü maçı özeti! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray- Keçiörengücü maç özeti izle! Galatasaray- Keçiörengücü HD izle!

GALATASARAY- KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ ÖZETİ İZLE!

Galatasaray - Keçiörengücü maçını özetine A Spor kanalından ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Keçiörengücü maçı 22 Aralık günü saat 21.00'de oynandı.

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

ZTK karşılaşması olan Galatasaray - Keçiörengücü maçı A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlandı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Maç Özetleri Galatasaray Futbol Gündem Spor Haberler

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