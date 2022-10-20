MAÇ ÖZETİ| Galatasaray- Kastamonuspor maç özeti! ZTK Galatasaray 7- 0 Kastamonuspor maç özeti izle! (VİDEO) GS maç özeti izle! Galatasaray özet izle!
Gündem Haberleri
Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçlarında Galatasaray ile Kastamonuspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise Galatasaray- Kastamonuspor maç özeti! aramasını yapıyor. Bol gollü geçen maçın özeti merak edilenler arasında. Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla mağlup eden takım Galatasaray oldu. Galatasaray- Kastamonuspor maç özeti! ZTK Galatasaray 7- 0 Kastamonuspor maç özeti izle! (VİDEO) GS maçı özeti
Galatasaray- Kastamonu spor maç özeti merak edilenler arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen Galatasaray ile Kastamonu spor'un maçı futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü. Bol gollü geçen mücadelenin ardından Galatasaray- Kastamonu spor maç özeti merak edildi. A spor ekranlarında canlı olarak yayınlanan maçın özeti aratılıyor. Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray maçı özeti haberimizin devamında yer alıyor. Galatasaray- Kastamonuspor maç özeti! ZTK Galatasaray 7- 0 Kastamonuspor maç özeti izle! (VİDEO) GS maçı özet izle! Galatasaray özet izle!
GALATASARAY- KASTAMONUSPOR MAÇI HAKKINDA DETAYLAR
Galatasaray'ın ilk golünü Kastamonuspor oyuncusu Ramazan Işık topu kendi kalesine atarak kaydetti.
39. dakikada gelen gol ise Seferoviç tarafından oldu.
53. dakikada Gomis'in golüyle Galatasaray 3 gol atmış oldu.
Ardından 56. dakikada Rashica'nın golü ile 4. gol kaydedildi.
65. dakika Ross'un attığı gol ise Galatasaray'ın 5. golü oldu.
74. dakikada Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi.
Galatasaray'ın son golü ise Hamza Akman tarafından kaydedildi.