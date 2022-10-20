MAÇ ÖZETİ| Galatasaray- Kastamonuspor maç özeti! ZTK Galatasaray 7- 0 Kastamonuspor maç özeti izle! (VİDEO) GS maç özeti izle! Galatasaray özet izle!

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçlarında Galatasaray ile Kastamonuspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise Galatasaray- Kastamonuspor maç özeti! aramasını yapıyor. Bol gollü geçen maçın özeti merak edilenler arasında. Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla mağlup eden takım Galatasaray oldu. Galatasaray- Kastamonuspor maç özeti! ZTK Galatasaray 7- 0 Kastamonuspor maç özeti izle! (VİDEO) GS maçı özeti