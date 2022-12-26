MAÇ ÖZETİ | Galatasaray- İstanbulspor maç özeti izle! Galatasaray- İstanbulspor maçı özeti izle! Galatasaray 2-1 İstanbulspor özet HD izle!

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı başladı. Süper Toto Süper Lig'de 15. haftada oynanan Galatasaray- İstanbulspor maçı heyecanla takip edildi. Maçı kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler ise Galatasaray- İstanbulspor maç özeti izle! Galatasaray- İstanbulspor maçı özeti izle! Galatasaray 2-1 İstanbulspor özet HD izle! aramasını yaptı. İşte Galatasaray- İstanbulspor maç özeti.

Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Süper Lig'de Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Dünya Kupası'nın ardından başlayan Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken merak edilenler arasında ise dün akşam oynanan Galatasaray- İstanbulspor maçının özeti oldu. Arama motorlarında Galatasaray- İstanbulspor maç özeti izle! Galatasaray- İstanbulspor maçı özeti izle! Galatasaray 2-1 İstanbulspor özet HD izle! araması yapıldı. İşte detaylar...

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ!

Dünya Kupası'na verilen aranın ardından yeniden başlayan ligde lider değişti. Galatasaray, İstanbulspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek Fenerbahçe'yi zirveden indirdi. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Galatasaray, Gomis'in 15 ve 37'de attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. Gomis ilk yarıda 2 kez de direğe takıldı. 83. dakikada Mehmet Yeşil sahneye çıktı. Köşe vuruşundan gelen topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Mehmet, farkı 1'e indirdi. Maçtaki 3 gol de köşe vuruşundan gelmiş oldu. Ancak bu gol İstanbulspor için yetmedi. Maçı Galatasaray 2-1 kazandı. Galatasaray, İstanbulspor'u mağlup ederek Süper Lig'in yeni lideri oldu. Fenerbahçe'yi zirveden indiren Aslan, 662 gün sonra Spor Toto Süper Lig'de liderliğe yerleşti. Galatasaray Nef Stadı'ndaki karşılaşma tribünler doluydu. 40 bin 935 taraftar bu karşılaşmayı tribünden izledi. Taraftarlar liderlikle büyük coşku yaşadı.

Dün akşam oynanan Galatasaray- İstanbulspor maçının özetini izlemek için BeIN Sports sitesini ziyaret edebilirsiniz.