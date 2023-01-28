MAÇ ÖZETİ| Galatasaray- Giresunspor maç özeti izle! Galatasaray 4-0 Giresunspor maçı özeti izle! Galatasaray maçı bitti mi, kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Şampiyonluk yolunda başarılı ilerleyen Galatasaray'ın Giresunspor ile karşılaşması ise heyecanla takip edildi. Futbolseverler ise Galatasaray- Giresunspor maç özeti izle! Galatasaray 4-0 Giresunspor maçı özeti izle! Galatasaray maçı bitti mi, kaç kaç bitti? araması yaptı.