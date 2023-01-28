MAÇ ÖZETİ| Galatasaray- Giresunspor maç özeti izle! Galatasaray 4-0 Giresunspor maçı özeti izle! Galatasaray maçı bitti mi, kaç kaç bitti?
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Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Şampiyonluk yolunda başarılı ilerleyen Galatasaray'ın Giresunspor ile karşılaşması ise heyecanla takip edildi. Futbolseverler ise Galatasaray- Giresunspor maç özeti izle! Galatasaray 4-0 Giresunspor maçı özeti izle! Galatasaray maçı bitti mi, kaç kaç bitti? araması yaptı.
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor ile karşılaştı. 4-0'lık skorla mücadelenin galibi olan Galatasaray şampiyonluk yolunda bir galibiyet daha kazanmasıyla beraber 10 maçtır üst üste kazanıyor. Merak edilenler arasında ise Galatasaray- Giresunspor maç özeti izle! Galatasaray 4-0 Giresunspor maçı özeti izle! Galatasaray maçı bitti mi, kaç kaç bitti? soruları yer alıyor.
GALATSARAY- GİRESUNSPOR MAÇI BİTTİ Mİ, KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray'ın ilk golünü 45+3'te Mertens atarken 2. gol Dubois tarafından 60. dk'da geldi. Maçın devamında ise 89. dakikada Rashica gol atarken 90+5'te Yunus Akgün gol attı.
GALATSARAY- GİRESUNSPOR MAÇI ÖZET İZLE!
Galatasaray- Giresunspor maçının özetini izlemek için BeIN Sports sitesini ziyaret edebilirsiniz.