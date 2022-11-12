MAÇ ÖZETİ | Galatasaray - Başakşehir maç özeti izle! (VİDEO) Galatasaray 7-0 Başakşehir maçı özeti! Galatasaray - Başakşehir Beinsports maç özeti!

Süper Lig'de 14. haftada Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelenin sonucu 7-0'lık skorla Galatasaray galibiyeti oldu. Futbolseverler ise Galatasaray- Başakşehir maçı özetini arıyor. Çok gollü Galatasaray- Başakşehir özeti ise aratılanlar arasında. İşte Galatasaray- Başakşehir maç özeti izle! (VİDEO) Galatasaray 7-0 Başakşehir maç özeti! Galatasaray- Başakşehir maçı özeti! Galatasaray maç özeti!

Galatasaray - Başakşehir maç özeti izle araması futbolseverler tarafından yapılıyor. Süper Lig'de 14. haftada Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadele 7-0'lık skorla Galatasaray galibiyeti ile sonuçlandı. Galatasaray'un Başakşehir ile olan maçının özeti merak ediliyor. Galatasaray - Başakşehir maç özeti izle! (VİDEO) Galatasaray 7-0 Başakşehir maç özeti! Galatasaray - Başakşehir maçı özeti! Galatasaray maç özeti!

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 7-0'lık skorla geçti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetiyle birçok ilki bir arada yaşadı ve yaşattı. Opta verilerine göre Başakşehir, Süper Lig tarihinin en farklı mağlubiyetini yaşadı. Emre Belözoğlu ise teknik direktörlük kariyerinin en farklı Süper Lig mağlubiyetini Galatasaray karşısında aldı. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk ise teknik direktörlük kariyerinin en farklı Süper Lig galibiyetini aldı. Öte yandan Galatasaray, 7-0 kazandığı maçta Emre Belözoğlu döneminde bir Süper Lig maçında İstanbul Başakşehir kalesine 10 şutla, en fazla isabetli şut çeken takım oldu. İkinci yarıda da vites düşürmeyen Galatasaray, 59. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru 4-0'a getirdi. Mücadelede Galatasaray, 65. dakikada Mertens, 85. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 88. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle farkı 7'ye çıkardı.

Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Öyle zorlu falan bir maç olmadı, çok kolay bir maç oldu. Galatasaray'ı tebrik ederim, oyuncuların seviyesini gösterdiler. Teşekkür ederim. Bundan ders çıkaracağız. Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler. Galatasaray'ı ve Okan Hoca'yı tebrik ederim." dedi. Mücadeleyi değerlendiren genç hoca, "Baskıya karşılık veremedik. Sorumlusu benim. hem oyuncuların hem de bizim almamız gereken dersler var. Söyleyeceklerim bu maç için bu kadar." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 14. haftada Galatasaray ile Başakşehir karşılaşmasının özeti için BURAYA tıklayınız.

Dakika 45: Milot Rashica'nın sağ kanattan getirdiği top Youssouf Ndayishimiye'ye çarparak ağlarla buluştu.

Dakika 43: Galatasaray'ın Icardi'nin penaltıdan attığı gol ile farkı 2'ye çıkardı.

Dakika 43: Galatasaray penaltı kazandı.

Dakika 27: Başakşehir gole yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Mounir'in kafa vuruşu Muslera'da kaldı.

Dakika 19: Galatasaray hızlı hücuma çıkmak istedi. Kerem Aktürkoğlu ilk rakibinden sıyrıldı ancak daha sonra Caicara araya girdi.

Dakika 14: Sergio Oliveira ile yaptığı verkaçın ardından topu önünde bulan Kerem, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Dakika 14: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 8: Galatasaray gole yaklaştı! Sergio Oliveira'nın kullandığı korner kaleye yöneldi. Kaleci Muhammed son anda yine kornere çeldi.

Dakika 65: Galatasaray, Dries Mertens'in golüyle farkı 5'e yükseltti.

Dakika 59: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle durumu 4-0'a getirdi.

Dakika 54: Sol kanatta topla buluşan Hasan Ali, sağ kanattaki Traore'ye uzun bir top göndermek istedi. Savunma araya girdi.