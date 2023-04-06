MAÇ ÖZETİ | Galatasaray - Başakşehir maç özeti izle! Başakşehir 3-2 Galatasaray maç özeti! Galatasaray - Başakşehir maçı özeti! GS maç özeti!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Heyecan seviyesi yüksek olan mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray - Başakşehir maçının özeti ise merak edilenler arasında yer alıyor. Galatasaray - Başakşehir maç özeti izle! Başakşehir 3-2 Galatasaray maç özeti! Galatasaray - Başakşehir maçı özeti! GS maç özeti!

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri yarı finalde Ankaragücü'nün rakibi oldu. Dün akşam oynanan karşılaşmanın özeti ise merak edildi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçı olan Galatasaray - Başakşehir maçının özeti arama motorlarında aratılıyor. Galatasaray - Başakşehir maç özeti izle! Başakşehir 3-2 Galatasaray maç özeti! Galatasaray - Başakşehir maçı özeti! GS maç özeti!

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ!

Galatasaray - Başakşehir karşılaşmanın özetini izlemek için A Spor sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Aslan, 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun plase golüyle öne geçti. Icardi'nin pasında ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Kerem, şık vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt sebebiyle iptal edildi. Mücadelenin gol perdesini 12'inci dakikada Serdar Gürler'in pasıyla topla buluşan Patryk Szysz açtı. Sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yapan Szysz ve topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmada öne geçen Başakşehir'in golüne 8 dakika sonra Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Kaan Ayhan cevap verdi. Mertens'in kullandığı kornerde Icardi'nin indirdiği topa şık bir kafa vuruşu yapanKaan Ayhan skoru1-1'e getirdi. Konuk ekibin baskısını arttırdığı dakikalarda sahneye çıkan Aleksic sol kanattan ceza sahasına giren Figueiredo'nun yerden ortasında topu ağlara gönderdi ve Başakşehir bu sonuçla soyunma odasına 2-1 önde girdi.

Aslan'da 40. dakikada bu kez Mertens'in golü iptal edildi. Kazımcan'ın içeriye kestiği topa Mertens'in elle vuruş yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Belçikalı futbolcunun topu eliyle yönlendirdiğine dair pek çok görüş yazıldı. Sarı-Kırmızılı taraftarların pek çoğu golün iptal edilmesi kararını doğru buldu. Sarı-Kırmızılılar ilk yarının son anlarında Ömer Ali Şahiner'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Devam kararı çıktı. 55'te de Lima'nın eliyle oynadığı yönünde itiraz yapıldı ancak VAR, penalı vermedi.

Mücadelenin 38. dakikasında çizgiyi ihlal eden Emre Belözoğlu, hakeme yoğun itirazda bulundu. Hakem Kadir Sağlam, Emre Belözoğlu'na kırmızı kart çıkardı. Bu kararla saha kenarı karıştı. Kart sonrası çıldıran Belözoğlu'nu yardımcıları sakinleştirmeye çalıştı. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların 2. golünü kaydeden Mauro Icardi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde atılan 600. golü kaydetmiş oldu.

Takımının ilk golünü atan Szysz, bir kez daha sahneye çıktı. Ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic'in yerden ortasında Mahmut'un vuruşu kaleci Muslera'dan döndü. Ardından Szysz boş kaleye topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu tayin etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Başakşehir, Galatasaray'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 38. dakikasında çizgiyi ihlal eden Emre Belözoğlu, hakeme yoğun itirazda bulundu. Hakem Kadir Sağlam, Emre Belözoğlu'na kırmızı kart çıkardı. Bu kararla saha kenarı karıştı. Kart sonrası çıldıran Belözoğlu'nu yardımcıları sakinleştirmeye çalıştı. Emre Belözoğlu, 19 Mart'ta Süper Lig'de oynadıkları Fatih Karagümrük karşılaşmasının devre arasında hakemle tartıştıktan sonra kırmızı kart görmüştü.