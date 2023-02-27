MAÇ ÖZETİ| Galatasaray- Alanyaspor maç özeti izle! Galatasaray- Alanyaspor maçı özeti izle! Galatasaray hazırlık maçı özet izle!

Alanyaspor ile Galatasaray hazırlık maçı kapsamında karşılaştı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği maçın özeti ise merak edildi. Spor Toto Süper Lig'e hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, depremzedelere yardım amacıyla Alanyaspor'la dostluk maçı oynadı. Galatasaray- Alanyaspor maç özeti izle! Galatasaray- Alanyaspor maçı özeti izle! Galatasaray hazırlık maçı özet izle!

Depremzedelere yardım için oynanan maçta Galatasaray, Alanyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Son anlarda oyuna giren yeni transfer Nicolo Zaniolo, attığı şık golle ve ortaya koyduğu performansla tam not aldı. Galatasaray- Alanyaspor maç özeti izle! Galatasaray- Alanyaspor maçı özeti izle! Galatasaray hazırlık maçı özet izle!

GALATASARAY- ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Galatasaray- Alanyaspor maçının özetini izlemek için TV8 YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Galatasaray, Akdeniz ekibini 4-2'lik skorla mağlup etti. Yeni transfer Zaniolo golle tanıştı. Yıldız ismin performansı ve golü taraftarı mest etti. Alanyaspor, 17. dakikada Cavaleiro ile öne geçti. Rashica 31'de skoru eşitledi. Aslan, 69'da Barış Alper ve 77'de Berkan ile bulduğu gollerle maçı 3-1'e getirdi. Eduardo, 90'da skoru 3-2 yaptı. Maçta son sözü Zaniolo söyledi. Aslan'ın Roma'dan 15 milyon euroya transfer ettiği 23 yaşındaki yıldız, 80'de Berkan'ın yerine oyuna girdi. 90+3'te Kerem'in orta sahadan attığı pasa adeta ok gibi fırlayan Zaniolo, kaleciyi de çalımlayıp şık bir vuruşla boş kaleye topu gönderdi. Aslan maçı 4-2'lik skorla kazandı.