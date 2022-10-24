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MAÇ ÖZETİ| Galatasaray- Alanyaspor maç özeti izle! (VİDEO) Trabzonspor 2-2 Galatasaray maç özeti! GS- Alanyaspor maçı özeti! Galatasaray maç özeti!

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MAÇ ÖZETİ| Galatasaray- Alanyaspor maç özeti izle! (VİDEO) Trabzonspor 2-2 Galatasaray maç özeti! GS- Alanyaspor maçı özeti! Galatasaray maç özeti!

Süper Lig'de 11. haftada Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelenin sonucu 2-2'lik skorla berabere oldu. Futbolseverler ise Galatasaray- Alanyaspor maçı özetini arıyor. Galatasaray- Alanyaspor maç özeti izle! (VİDEO) Galatasaray 2-2 Alanyaspor maç özeti! GS- Alanyaspor maçı özeti! Galatasaray maç özeti!

Galatasaray - Alanyaspor maç özeti izle araması futbolseverler tarafından yapılıyor. Süper Lig'de 11. haftada Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadele 2-2'lik skorla berabere olarak sonuçlandı. Galatasaray'ın Alanyaspor ile olan maçının özeti merak ediliyor. Galatasaray - Alanyaspor maç özeti izle! (VİDEO) Galatasaray 2-2 Alanyaspor maç özeti! GS- Alanyaspor maçı özeti! Galatasaray maç özeti!

GALATASARAY- ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ!

Süper Lig'de 11. haftada Galatasaray ile Alanyaspor karşılaşmasının özeti için BURAYA tıklayınız.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Maç Özetleri Galatasaray Futbol Gündem Spor Haberler

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