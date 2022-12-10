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MAÇ ÖZETİ | Galatasaray- Adana Demirspor maç özeti izle! Galatasaray- Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Adana Demirspor golleri izle!

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MAÇ ÖZETİ | Galatasaray- Adana Demirspor maç özeti izle! Galatasaray- Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Adana Demirspor golleri izle!

Dünya Kupası arasında oynanan hazırlık maçlarından biri Galatasaray- Adana Demirspor maçı oldu. Süper Lig'e verilen arada oynanan maçın özeti ise merak ediliyor. Futbolseverler arama motorlarında Galatasaray- Adana Demirspor maçına dair bilgileri araştırıyor. Peki, Galatasaray- Adana Demirspor maç özeti izle! Galatasaray- Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Adana Demirspor golleri izle!

Galatasaray- Adana Demirspor maçının detayları merak ediliyor. 10 Aralık günü oynanan Galatasaray- Adana Demirspor hazırlık maçı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmanın sonucu ve özeti ise merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray- Adana Demirspor maç özeti izle! Galatasaray- Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Adana Demirspor golleri izle!

GALATASARAY- ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Galatasaray - Adana Demirspor maçının ilk golünü Fredrik Gulbrandsen 13. maçında atarken 60. dakikada da bir diğer golünü kaydetti. Galatasaray'ın gollerini ise Yusuf Demir 50 ve 75. dakikalarda attı. Galatasaray- Adana Demirspor maçı 2-2'lik skorla berabere bitti.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Adana Demirspor Maç Özetleri Galatasaray Futbol Gündem Spor Haberler

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