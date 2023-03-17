MAÇ ÖZETİ Fenerbahçe - Sevilla maç özeti! Fenerbahçe - Sevilla maçı özet izle! Fenerbahçe - Sevilla maçı kaç kaç bitti?

Kanarya, Avrupa'ya veda etti! Sevilla'yı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'ye galibiyet yetmedi

İlk maçta Sevilla'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'de İspanyol ekibini 1-0'lık skorla mağlup etmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'ne Son 16 Turu'nda veda etti. Futbolseverler ise arama motorlarında Fenerbahçe - Sevilla maç özeti! Fenerbahçe - Sevilla maçı özet izle! Fenerbahçe - Sevilla maçı kaç kaç bitti? sorularını araştırıyor.

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇ ÖZETİ!

Fenerbahçe - Sevilla maçının özetini izlemek için ExxenSpor YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Fenerbahçe, 41. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıyı 1-0'lık skorla üstün tamamladı. İspanyol ekibinin futbolcuları tribünleri tahrik etti. Yağan maddeler yüzünden sık sık duran oyunda baskılı oynayan Fenerbahçe'nin temposu duruldu. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Kanarya Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe ; Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 puanla lider çıktı. Temsilcimiz, Son 16 Turu'nda Sevilla ile eşleşti. Sevilla, Fenerbahçe'yi Son 16'da turnuvanın dışına itti. Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, 18. dakikada sedyeyle oyundan çıktı. Gözyaşlarıyla sahayı terk eden Batshuayi'nin yerine Joshua King oyuna girdi.

Sarı-Lacivertliler'de İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Arda Güler'in ilk 11'de yer alması herkesi şaşırttı. Jesus, muhtemel ilk 11 tahmini yapanları ters köşeye yatırdı. Jesus, geçen sahadaki defans kurgusunu bozmadı. Samet Akaydın, Serdar Aziz ve Szalai yine savunma hattında yer aldı. 7 milyon euro maliyetle transfer edilen Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe forması ile ilk Avrupa maçına çıktı.