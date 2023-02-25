MAÇ ÖZETİ| Fenerbahçe- Konyaspor maç özeti! Fenerbahçe- Konyaspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? FB- Konyaspor maç özeti izle!

Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle ara verilen Süper Lig, Fenerbahçe-Konyaspor maçıyla açıldı. Sarı-Lacivertliler, taraftarı önünde Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Futbolseverler ise Fenerbahçe- Konyaspor maç özeti! Fenerbahçe- Konyaspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? FB- Konyaspor maç özeti izle! araması yapıyor.

Kahmanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıcı etkilere sebep olan deprem felaketinin ardından Süper Lig, Fenerbahçe- Konyaspor maçıyla başladı. 23. hafta maçı için takımlar Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertliler rahat bir oyunla 4-0'lık galibiyeti aldı. Arama motorlarında ise Fenerbahçe- Konyaspor maç özeti! Fenerbahçe- Konyaspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? FB- Konyaspor maç özeti izle! araması yapıldı.

FENERBAHÇE- KONYASPOR MAÇ ÖZETİ!

Fenerbahçe- Konyaspor maçının özetini izlemek için Bein Sports sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Fenerbahçe, 13'te Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti. Konyaspor'da Mame Diouf, 22. dakikada kırmızı kart gördü. 45+6'da Rossi'nin şık ortasını Valencia aynı güzellikle tamamladı, Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Sarı-Lacivertliler'in üçüncü golü Joshua King'den geldi. 61'de Lincoln'ün ceza sahası dışından çektiği şut King'e çarparak yön değiştirdi. Norveçli forvet, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Sarı-Lacivertliler'in 4'üncü golü, 78'de Atilla Szalai ile geldi. Fenerbahçe'de 18 yaşına basan genç yetenek Arda Güler ile yeni transfer Jayden Oosterwalde, 68. dakikada oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'de kırmızı kart gören teknik direktör Jesus, bu maçta kulübede yer almadı. Sarı kart cezalısı olan Batshuayi de takımını yalnız bıraktı. Son antrenmanda ayağına darbe alan Luan Peres ise riske edilmedi.