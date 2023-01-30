MAÇ ÖZETİ| Fenerbahçe- Kasımpaşa maç özeti! Fenerbahçe- Kasımpaşa maçı özet izle! Fenerbahçe- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, takımının 4 golünü atarak gecenin yıldızı oldu. Futbolseverler ise heyecanlı karşılaşmanın ardından arama motorlarında Fenerbahçe- Kasımpaşa maç özeti! Fenerbahçe- Kasımpaşa maçı özet izle! Fenerbahçe- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? araması yaptı.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler geriye düştüğü karşılaşmada sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılmasını bildi. Fenerbahçe, bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Maçın özeti ise merak ediliyor. Fenerbahçe- Kasımpaşa maç özeti! Fenerbahçe- Kasımpaşa maçı özet izle! Fenerbahçe- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

FENERBAHÇE- KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?



Karşılaşmaya Fenerbahçe etkili başlarken, Kasımpaşa hızlı atakta 24. dakikada Fall ile öne geçti. Bu dakikadan itibaren rakip kalede baskıyı artıran sarı-lacivertliler, 37. dakikada Valencia'nın penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. 2 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Ekvadorlu yıldız, takımını soyunma odasına 2-1 önde götüren golü attı. Mücadelenin ikinci yarısında da Enner Valencia rüzgarı vardı. Yıldız futbolcu, 52. ve 69. dakikada attığı gollerle takımını 3 farklı öne geçirdi. Sarı-lacivertlilerde son sözü ise Batshuayi söyledi. Belçikalı yıldız 90+2. dakikada attığı gol ile skoru belirledi. Fenerbahçe sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 44'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu ve zirve yarışını sürdürdü.

FENERBAHÇE- KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ İZLE!

Fenerbahçe- Kasımpaşa maçının özetini izlemek için BeIN Sports sitesini ziyaret edebilirsiniz.

8. dakikada Yasin Özcan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bahoke'nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

20. dakikada İrfan Can Kahvecinin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi uzak kale direğinde iyi yükselen Valencia'nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Erdem'de kaldı.

24. dakikada Ahmet Engin'in sol taraftan içeri çevirdiği topta Fall'ın şutu Lincoln'e de çarparak filelere gitti. 0-1

34. dakikada Batshuayi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Enner Valencia, ceza sahası içinde Graovac'ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi.

35. dakikada Valencia'nın kullandığı penaltı atışında top yan direkten oyun alanına geri döndü. VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Volkan Bayarslan, kaleci Erdem'in vuruştan önce kale çizgisini terk ettiğini işaret ederek atışı tekrarlattı.

37. dakikada bir kez daha beyaz noktanın başına geçen Valencia, topu kaleci Erdem'in sağından ağlara yolladı. 1-1

39. dakikada Arda Güler'in pasında sağ kanatta topla buluşan Ferdi'nin içeriye ortasında Valencia plase bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ kale direğinin dibinden ağlarla buluşturdu..