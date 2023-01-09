MAÇ ÖZETİ| Fenerbahçe Galatasaray 3-0 özet izle! GS- FB maç özeti izle! Galatasaray- Fenerbahçe derbi özeti!

Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak zirve yarışında büyük yara aldı. Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli futbolcular, taraftarlardan özür diledi. Nefeslerin tutularak izlenen maçın özeti ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe Galatasaray 3-0 özet izle! GS- FB maç özeti izle! Galatasaray- Fenerbahçe derbi özeti!

Derbiye damga vuran kare! Taraflı tarafsız herkes aynı yorumu yapıyor

Süper Toto Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe- Galatasaray maçı heyecanla takip edildi. Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği derbinin özeti ise merak ediliyor. Heyecanlı maç 3-0'lık skorla Galatasaray galibiyeti ile sonuçlandı. Maçı kaçıranlarda ve tekrar izlemek isteyenler ise Fenerbahçe Galatasaray 3-0 özet izle! GS- FB maç özeti izle! Galatasaray- Fenerbahçe derbi özeti aramasını yaptı.

FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE!

Fenerbahçe- Galatasaray maç özetini resmi BeinSports web sitesinden izleyebilirsiniz.

Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Miha Zajc karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. 2 futbolcu da sarı-lacivertli taraftarlardan yenilgi için özür diledi.

"GERİ DÖNMEK İÇİN ÇABALAYACAĞIZ"

Ferdi Kadıoğlu, "Büyük bir hayal kırkılığı yaşıyoruz. Bu sonuçtan dolayı taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. En iyi şekilde geri dönmek için çabalayacağız. Taraftarımızdan tekrar özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU SONUCU UNUTTURACAĞIZ"

Miha Zajc ise yaptığı açıklamada, "Kötü bir maç oynadık. Taraftarlardan özür dileriz. Şu an için zor bir durum ama kendimize gelip, durumu toparlayacağız. Alacağımız galibiyetlerle bu sonucu unutturacağız." dedi.