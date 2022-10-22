MAÇ ÖZETİ| Fenerbahçe- Başakşehir maç özeti izle! (VİDEO) Fenerbahçe 1-0 Başakşehir maç özeti! FB- Başakşehir maçı özeti! Fenerbahçe maç özeti!

Fenerbahçe- Başakşehir maç özeti izle araması futbolseverler tarafından yapılıyor. Süper Lig'de 11. haftada Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelenin kazananı 1-0'lık skorla Fenerbahçe oldu. Rossi'nin golü ile galip gelen Fenerbahçe'nin Başakşehir ile olan maçının özeti merak ediliyor. Fenerbahçe- Başakşehir maç özeti izle! (VİDEO) Fenerbahçe 1-0 Başakşehir maç özeti! FB- Başakşehir maçı özeti! Fenerbahçe maç özeti!

Süper Lig'de 11. haftada Fenerbahçe ile Başakşehir karşılaşmasının özeti için BURAYA tıklayınız.

Süper Lig'de 11. haftada karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Başakşehir maçı 1-0'lık skorla Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlandı. Fenerbahçe'nin galibiyet golünü atan isim ise Rossi oldu. Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı. Karşılaşmaya iki takım da dengeli başlarken Fenerbahçe hücüm organizasyonlarında daha etkili olan taraftarı. Sarı-lacivertliler, kalabalık Başakaşehir savunmasını aşmakta güçlük yaşarken hücumu bitirecek son toplarda hedefi bulamadı. Takımlar soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti. İkinci yarıya Başakşehir etkili başlarken turuncu-lacivertliler, Traore ile etkili olmaya çalıştı. Mücadelenin son dakikalarında Fenerbahçe rakip kalede baskısını artırırken, sarı-lacivertliler aradığı golü 84. dakikada buldu. Sonradan oyuna giren Diego Rossi, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü attı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 23'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir ise 20 puanda kaldı ve 4. sırada yer aldı.

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Bugün bize galibiyeti getiren Altay'dı. Son dakikada güzel bir kurtarış yaptı. Altay, Fenerbahçeliler'in sevgisini hak ediyor. O büyük bir kaleci. Türkiye'nin en iyilerinden biri. Taraftar onu sevmeli. Oyuncular her zaman her şeyi iyi yapamayabilirler. İyi olmadıkları zaman sevgi göstermek önemli. İşler iyi giderken sevgi göstermek kolaydır. Bana göre farkı yaratan şey, işler kötü giderken yanlarında olmaktır. Oyuncular hata yapar, bu normaldir. Çünkü bu PlayStation değil. Oyuncu hata yapınca da taraftarlar yanında olmalı." ifadelerini kullandı ve ardından şunları ekledi;

"Takım bugün çok savaştı ama sadece savaşmadı, çok da iyi oynadı. Nasıl koşması, nasıl oynaması gerektiğini biliyorduk. Güzel bir maç izlettik. Sadece Türkiye ligi seviyesinde değil belki de Avrupa'nın en üst seviyesinde oynanan bir futbol vardı sahada. Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Onlar sahada neler yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Fenerbahçe, bugün çok özgüvenliydi. Maçın her anında golün gelebileceğini biliyordu oyuncularım. Savunmada da çok iyiydik."

"BİZE HER ZAMAN İNANIYORLAR"

Büyük takımları büyük yapan taraftarlarıdır. Taraftarları büyük olanlar, büyük takım diye adlandırılır! Tıpkı Fenerbahçe gibi. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Çünkü taraftarı çok büyük. Bize her zaman inanıyorlar. Galip gelmemizde yardımcı oldular. Taraftarlarımızı ve oyuncularımızı tebrik ediyorum.

"BİZ HEDEFİMİZE ULAŞTIK"

Perşembe gecesi, bana göre grubun en iyi takımı olan Rennes'e karşı oynayacağız. Grubu birinci sırada bitirmek için yarışacağız. Gruptan çıkmayı garantiledik ama 1'inci bitirmek önemli. Biz hedefimize ulaştık gruptan çıkarak. Ancak, birincilik ideal senaryodur. Rennes'i yenmek için elimizden geleni yapacağız.



