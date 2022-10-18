MAÇ ÖZETİ| Fenerbahçe- Ankaragücü maç özeti! Süper Lig Fenerbahçe 3- 0 Ankaragücü maç özeti izle! (VİDEO) Fb maçı özet izle! Fenerbahçe özet izle!

Süper Lig'de 10. haftada oynanan Fenerbahçe- Ankaragücü maçı futbolseverler tarafından heyecanla takip edildi. Süper Lig'de devam eden şampiyonluk yarışında Fenerbahçe, Ankaragücünü 3-0 mağlup etti. Futbolseverler ise maçın ardından Fenerbahçe- Ankaragücü maç özetini merak etti. Arama motorlarında Fb maçı özet aramaları yapıldı. İşte Fenerbahçe- Ankaragücü maç özeti! Süper Lig Fenerbahçe 3- 0 Ankaragücü maç özeti izle! (VİDEO)

Fenerbahçe- Ankaragücü maç özetini merak eden futbolseverler maçın ardından arama motorlarında Fenerbahçe- Ankaragücü maç özeti aramasını yaptı. Süper Lig'de 10. haftada şampiyonluk yarışına devam eden takımlar 3 puan alma hedefinde mücadele ediyor. Dün akşam Süper Toto Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe- Ankaragücü maçı özeti merak ediliyor. İşte Fenerbahçe- Ankaragücü maç özeti! Süper Lig Fenerbahçe 3- 0 Ankaragücü maç özeti izle! (VİDEO)

FENERBAHÇE- ANKARAGÜCÜ MAÇI DETAYLARI

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerde 25. dakikada İrfan Can Kahveci farkı 2'ye çıkaran isim oldu. Fenerbahçe ilk yarı bu skorla soyunma odasına gitti. Karşılaşmayı 2-0'lık üstünlükle bitiren Fenerbahçe, Süper Lig'de maç eksiğiyle puanını 20 yaptı ve 2. sıraya yerleşti. Ankaragücü ise sahadan puansız ayrılarak 17. sıraya geriledi.