MAÇ ÖZETİ| Fenerbahçe - Alanyaspor maç özeti! Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? FB - Alanyaspor maçı özeti izle!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanya spor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, geriye düştüğü karşılaşmada Enner Valencia'nın attığı 2 penaltı golüyle maçı 3-1 kazandı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği maçın özeti ise merak ediliyor. Taraftarlar arama motorlarında Fenerbahçe - Alanyaspor maç özeti! Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? FB - Alanyaspor maçı özeti izle! araması yapıyor.

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada hata yapmadı. Kanarya, ilk yarısını 1-0 yenik kapattığı maçta 2. devrede güldü. Valencia'nın attığı 2 penaltı golüyle maçta öne geçen Fenerbahçe, Emre Mor'un son sözü söylediği golle 3-1'lik galibiyetini ilan etti. 1 maçı eksik olan Sarı-Lacivertliler ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 6'ya indi. Arama motorlarında maçın özeti aratılıyor. Fenerbahçe - Alanya spor maç özeti! Fenerbahçe - Alanya spor maçı kaç kaç bitti? FB - Alanya spor maçı özeti izle!

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ!

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Alanya spor, 6. dakikada Koulouris'in attığı golle karşılaşmada öne geçti. Sarı-Lacivertliler ofsayt itirazlarında bulundu ama VAR'dan golün geçerli olduğu bildirildi. Enner Valencia, 65'te kazanılan penaltıyı gole çevirdi. Fenerbahçe, bir penaltı daha kazandı. Teknik Direktör Jorge Jesus, itirazdan 68. dakikada kırmızı kart gördü. Ekvadorlu golcü 85'te bir kez daha sahneye çıkıp takımını 2-1 öne geçirdi.

Oyuna sonradan giren Emre Mor, 90+3'te attığı nefis golle Fenerbahçe'nin galip geldiğini ilan etti. Sakatlanan Oosterwolde'nin yerine 17. dakikada oyuna giren Osayi, 18. dakikada Yusuf'a hamle yaptı. Nijeryalı futbolcu sarı kart gördü. VAR'la temasa geçen Mete Kalkavan'a kırmızı kart için bir tavsiye verilmedi. Alanyasporlular büyük tepki gösterdi. Rossi'nin Alanya spor ağlarına gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ekrana getirilen ofsayt çizgisi büyük tartışma yarattı. İptal edilen golün yalnızca tek bir açıdan paylaşılmasına spor yazarları, "Başka açı yok mu?" yorumunu yaptı.

Yoğun itirazlarda bulunan Jorge Jesus, 68. dakikada kırmızı kart gördü. Portekizli Teknik Direktör, Beşiktaş maçında cezalı. Kulübede yer alamayacak. Fenerbahçe'de yeni transfer Jayden Oosterwolde, Alanyaspor karşısında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. 15. dakikada sakatlık geçiren 21 yaşındaki sol bek, yerini Osayi Sameul'e bıraktı. 1 maçı eksik olan Fenerbahçe, Konyaspor'a kaybeden lider Galatasaray'la olan puan farkını 6'ya indirdi. Sarı-Lacivertliler milli araya moralli girdi.