MAÇ ÖZETİ| Fas - Portekiz maç özeti izle! Fas 1 - 0 Portekiz maçı özeti HD izle! Dünya Kupası Fransa maç özeti izleme linki!

Dünya Kupası'nda Fas ile Portekiz karşı karşıya geldi. Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler dün akşam oynanan Fas - Portekiz maç özetini arıyor. Maçın tekrarını izlemek isteyenler Fas - Portekiz maç özeti izle! Fas 1 - 0 Portekiz maçı özeti HD izle! Dünya Kupası Portekiz maç özeti izleme linki aramasını yapıyor.

Fas - Portekiz maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Fas - Portekiz maç özeti aramasını yapıyor. Dün akşam Dünya Kupası'nda oynanan maç 1-0'lık skorla Fas galibiyeti ile sonuçlandı. Maçı kaçıranlar ve tekrarını izlemek isteyenler ise Fas - Portekiz maç özeti izle! Fas 1 - 0 Portekiz maçı özeti HD izle! Dünya Kupası Portekiz maç özeti izleme linki araması yapıyor. İşte detaylar.

FAS - PORTEKİZ MAÇ ÖZETİ İZLE!

2022 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Fas, Portekiz'i eleyerek yarı finale yükseldi. Fas, 42'de En-Nesyri'nin attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Oyuna sonradan dahil olan Cristiano Ronaldo, Portekiz'in elenmesini önleyemedi. Fas, Dünya Kupası'nda finale bir adım daha yaklaştı. 2022 Dünya Kupası'nda üçüncü yarı finalist de belli oldu. Kanada, Belçika ve Hırvatistan'ın olduğu gruptan lider çıkan Fas'ın rüyası yarı finale kadar uzandı.

Fas, son 16 turunda İspanya'yı eleyerek Dünya Kupası'na damga vurmuştu. Fas'ın Portekiz'e karşı ortaya koyduğu futbol herkesi mest etti. Portekiz'i eleyerek tarih yazan Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi oldu. Fas'ın final için son bir adımı kaldı. Fas, 2022 Dünya Kupası'nda dev takımlardan hiç gol yemedi. Portekiz, İspanya, Belçika ve Hırvatistan, Fas'a gol atamadı.

Portekiz ile 196. maçına çıkan Ronaldo, Kuveytli Bader Al-Mutawa'ya ait olan 'milli takımda en çok forma giyen erkek oyuncu' rekorunu egale etti. 37 yaşındaki yıldız futbolcu ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Ama Portekiz'in elenmesini önleyemedi.