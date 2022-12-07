MAÇ ÖZETİ| Fas - İspanya maç özet izle! Fas - İspanya golleri YOUTUBE izle! Fas - İspanya maçı özeti! Fas - İspanya maçı kaç kaç bitti?

Dünya Kupası'nda Fas ile İspanya karşı karşıya geldi. Dünya Kupası son 16 turu eşleşmesinde Fas, İspanya'yı penaltı atışlarında 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Penaltıları 3-0 kazanan Fas, tarihinde ilk Dünya Kupası çeyrek finaline çıkardı. Futbolseverlerin nefeslerini tutarak izlediği heyecanlı maçın özeti ise merak ediliyor. Fas - İspanya maç özet izle! Fas - İspanya golleri YOUTBE izle! Fas - İspanya maçı özeti!

2022 Dünya Kupası son 16 karşılaşmasında Fas ile İspanya kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi. Fas kalecisi Yassine Bounou, penaltı atışlarında İspanya'nın futbolcularına geçit vermedi.Futbolseverler ise arama motorlarında Fas - İspanya maç özet izle! Fas - İspanya golleri YOUTBE izle! Fas - İspanya maçı özeti! aramasını yaptı. İşte Fas- İspanya maç özeti!

FAS - İSPANYA MAÇ ÖZETİ İZLE!

Dünya Kupası son 16 turu eşleşmesinde Fas, İspanya'yı penaltı atışlarında 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fas kalecisi Yassine Bounou, penaltı atışlarında İspanya'nın futbolcularına geçit vermedi. Beşiktaşlı Romain Saiss'in ülkesi Fas, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Fas'ın Beşiktaşlı kaptanı Romain Saiss, gösterdiği performansla parmak ısırttı. Saiss İspanyollara tek başına duvar ördü. İlk maçında Kosta Rika'yı 7-0 gibi bir skorla mağlup eden İspanya, kalan 3 maçını kazanamadı ve Dünya Kupası'na veda etti.