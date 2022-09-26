MAÇ ÖZETİ | Faroe Adaları- Türkiye maç özeti izle! Türkiye-Faroe Adaları özet izle, goller izle!

Faroe Adaları- Türkiye maç özeti izle! UEFA Avrupa Uluslar Ligi I grubu maçında Faroe Adaları - Türkiye karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-1'lik Faroe Adaları galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Faroe Adaları - Türkiye maç özeti! Faroe Adaları - Türkiye maç özeti izle (VİDEO) Türkiye maçı kaç kaç bitti? TR maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Faroe Adaları özet izle, goller izle!

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UEFA Avrupa Uluslar Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı Avrupa Uluslar Ligi grup yükselmesi yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Uluslar Ligi I grubu maçında Faroe Adaları - Türkiye karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1'lik sonuçla Faroe Adaları kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Faroe Adaları - Türkiye maç özeti! Faroe Adaları - Türkiye maç özeti izle (VİDEO)

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FAROE ADALARI - TÜRKİYE MAÇ'I KAÇ KAÇ BİTTİ?

Faroe Adaları - Türkiye maçı, 2-1'lık Faroe Adaları üstünlüğü ile sona erdi.



FAROE ADALARI-TÜRKİYE MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?



Karşılaşma boyunca hiçbir varlık gösteremeyen A Milli Takım, Faroe Adaları karşısında ilk yarıda yalnızca 0.12'lik gol beklentisi yaratabildi. İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip 51. dakikada Davidsen ve 59. dakikada Edmundsson'un golleriyle galibiyete uzandı. Türkiye'nin tek golü ise 89. dakikada Serdar Gürler'den geldi.