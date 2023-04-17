MAÇ ÖZETİ Beşiktaş - Trabzonspor maç özeti! Beşiktaş - Trabzonspor maçı özeti izle! Beşiktaş - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? BJK - TS maç özeti!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Futbolseverler ise maçın özetini araştırdı ve Beşiktaş - Trabzonspor maç özeti! Beşiktaş - Trabzonspor maçı özeti izle! Beşiktaş - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? aramasını yaptı.

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Süper Lig'in 29'uncu haftasının kapanış maçında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Temponun düşük olduğu maçta gol sesi çıkmadı. Taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Futbolseverlerin dün akşam sıkı sıkıya takip ettiği BJK - TS maçının özeti araştırılıyor. Beşiktaş - Trabzonspor maç özeti!Beşiktaş - Trabzonspor maçı özeti izle! Beşiktaş - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ!

Haftanın maçı olarak nitelendirilen dev mücadelede gol sesi çıkmadı. İlk yarısında gol beklentilerinin oldukça düşük olduğu karşılaşmada ikinci yarıda pozisyonlar olsa da eşitlik bozulmadı. Trabzonspor sahasında Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin 74. dakikasında sarı kart gören Anastasios Bakasetas, Sivasspor maçında cezalı duruma düştü. Başarılı futbolcu zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak. Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor'u mağlup ederken Antalyaspor ile de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar Karadeniz temsilcisi karşısında da mağlup olmayarak bu sezon ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalamış oldu.

İkinci yarıda oyunu kontrol altına almaya çalışan Trabzonspor'da 65'te Abdülkadir, üst üste güzel hareketlerle rakiplerinden sıyrılıp aşırtma denedi ancak Mert gole izin vermedi. 5 dakika sonra bu kez Markovic'in çaprazdan köşeye sert şutuna Mert müthiş uzandı ve gole engel oldu. Beşiktaş'ta ise 86. dakikada Redmond'un ceza sahası içi çaprazından vurduğu sert şutu, Uğurcan 90'dan çıkardı. 1 dakika sonra kornerde Salih'in kafa vuruşunu Uğurcan çizgi üstünden çelmeyi başardı. Haftanın maçı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi Trabzonspor, puanını 45'e yükseltti. Beşiktaş ise puanını 56'ya çıkardı.