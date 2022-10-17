MAÇ ÖZETİ| Beşiktaş- Trabzonspor maç özeti! Beşiktaş 2- 2 Trabzonspor maç özeti izle! (VİDEO) Beşiktaş maçı özet izle! Derbi özeti izle!

Süper Toto Süper Lig'de dün akşam oynanan derbi futbolseverler tarafından heyecanla takip edildi. Maç saatinde ekranlara kilitlenen taraftarlar şimdi ise Beşiktaş- Trabzonspor maç özetini arıyor. Süper Lig'de karşı karşıya gelen iki takım da mutlu ayrılamadı. 2-2'lik skorla biten karşılaşmanın ardından futbolseverler Beşiktaş- Trabzonspor maç özeti! aratması yaptı. Beşiktaş- Trabzonspor maç özeti! Beşiktaş 2- 2 Trabzonspor maç özeti izle! (VİDEO) Beşiktaş maçı özet izle! Derbi özeti izle!