MAÇ ÖZETİ| Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti izle! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa golleri kim attı? Beşiktaş maç özeti izle!

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BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçının özetini izlemek için BeIN Sports sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Mücadelede Beşiktaş'ın 4-2'lik üstünlüğü varken Beşiktaş 90+10'da penaltı kazandı. Atiba Hutchinson, topun başına geçti ve skoru belirleyen golü attı. Beşiktaş - Kasımpaşa karşılaşması 5-2 olarak sonuçlandı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa deplasmanında. Siyah-Beyazlılar, 74 puanla 3. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak küme düşme tehlikesini atlatan Kasımpaşa ise 43 puanla 10. basamakta bulunuyor. Omar Colley bu akşam oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak. Beşiktaşlı futbolcu, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının ardından Adana Demirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Onut Bulut da sakatlığından dolayı yok.

Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde sezonun son maçı olan Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

Kasımpaşa: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin, Aytaç, Eysseric, Malsa, Hajradinovic, Mortadha, Fall

Beşiktaş : Mert, Rosier, Necip, Welinton, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar