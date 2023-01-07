MAÇ ÖZETİ| Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti izle! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa golleri kim attı? Beşiktaş maç özeti izle!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği maçın özeti ise merak ediliyor. Arama motorlarında Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti izle! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa golleri kim attı? Beşiktaş maç özeti izle! araması yapılıyor.

Beşiktaş ile Kasımpaşa karşılaşması heyecanla takip edildi. Süper Lig'in heyecanlı karşılaşmalarından olan Beşiktaş- Kasımpaşa maçı özeti ise merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti izle! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa golleri kim attı? Beşiktaş maç özeti izle!

BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş'ta 28. dakikada Cenk Tosun, gol perdesini açan isim oldu. Siyah-beyazlılarda, Wout Weghorst ise 45+6. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 69. dakikada Ahmet Engin attı. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmazken, siyah-beyazlılar rakibini 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun, Kasımpaşa maçının 28. dakikasında ağları havalandırarak 23. kez ile Cyle Larin'in elinde bulunan Vodafone Park'ta en çok gol atan futbolcu rekorunu egale etti. Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Beşiktaş, Süper Lig'de 10 hafta sonra üst üste 2. maçını kazandı. Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, puanını 29'a çıkararak Süper Lig'de 5. sıraya yükseldi.

Beşiktaş- Kasımpaşa maçı 2-1'lik skorla Beşiktaş galibiyeti ile sonuçlandı. Beşiktaş'ın gollerini Cenk Tosun ve Wout Weghorst atarken Kasımpaşa'nın golü Ahmet Engin tarafından kaydedildi.

BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ!

Beşiktaş - Kasımpaşa karşılaşmasının özetini BeIN Sports sitesini ziyaret ederek izleyebilirsiniz.

Dakika 72: Salih Uçan'ın pasında Weghorst çaprazdan kaleyi düşündü. Savunmadan seken top kornere gitti.

Dakika 69: GOL Kasımpaşa, Ahmet Engin'in golüyle durumu 2-1'e getirdi.

Dakika 67: Beşiktaş gole çok yaklaştı! Kale önünde topla buluşan Weghorst, şut atar gibi yapıp iki rakibini atlattıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul başarılı.

Dakika 66: Kasımpaşa'da Bahoken oyuna girdi. Oyundan alınan isim Aytaç Kara.

Dakika 63: Beşiktaş'ta N'Koudou ve Cenk Tosun oyundan alındı. Oyuna giren isimler Muleka ve Atiba.

Dakika 60: Kasımpaşa kulübesinde Serkan Rençber sarı kart gördü.

Dakika 57: Sağ kanattan ceza alanına girmek isteyen Redmond çizginin kenarında yerde kaldı. Karar faul.

Dakika 54: Pozisyonun ardından Welinton sarı kart gördü.

Dakika 53 : Sol kanatta topla buluşan Valentin Eysseric, Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

Dakika 51: Kasımpaşa kalesinde tehlike! Graovac'ın geri pasında Weghorst, Ertuğrul'dan önce araya girmek istedi ancak top auta çıktı.

Dakika 49: Kasımpaşa'da Ryan Donk, Weghorst'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

D.A. Karşılaşmanın ilk devresi sona erdi.

Dakika 45+: GOL Beşiktaş, Weghorst'un golüyle farkı 2'ye yükseltti.

Dakika 45+: Hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda 2'ye 1 pozisyonda Cenk Tosun, Weghorst'u görmek istedi. Son anda araya Graovac girdi.

Dakika 45: İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

Dakika 44: Mert Günok'un üst üste yaptığı kurtartışlarla tribünden alkış aldı.

Dakika 41: Sol kanatta topla buluşan N'Koudou, dengesini kaybedince top yandan taca gitti.

Dakika 40: Orta alanda topla buluşan Weghorst, Valentin Eysseric'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

Dakika 37: İlk yarının son anlarında Kasımpaşa tüm hatları ile rakip yarı alana yerleşmiş durumda.

Dakika 36: Mickael Tirpan, sağ kanattan çizgiye inip ortasını yaptı. Yine Mert Günok topu kontrol etti.

Dakika 35: Kasımpaşa'da faul yapan Fall ve itirazlarda bulunan Haris Hajradinovic sarı kart gördü.

Dakika 33: Mamadou Fall ve Tayyip Talha çarpıştı. Hakem Zorbay Küçük oyunu durdurdu ve Beşiktaş lehine faul düdüğü çaldı.

Dakika 31 : Kasımpaşa'da teknik direktör Selçuk İnan, golün ardından yaptığı itirazlar sebebiyle sarı kart gördü.

Dakika 30: Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj'ın yerine Ahmet Engin oyuna girdi.

Dakika 28: GOL! Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 23: Pozisyonun ardından Mert Günok'un yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.

Dakika 21: Hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda Nathan Redmond, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Top, kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Dakika 19: Bu kez de Redmond, sağ kanattaki Tayfur'a uzun bir pas göndermek istedi. Top doğrudan taca gitti.

Dakika 17: Sağ kanatta topla buluşmak isteyen Mamadou Fall, Masuaku'dan sıyrılamadı. Top auta çıktı.

Dakika 15: Sağ kanattan Mickael Tirpan'ın yaptığı ortayı Tayfur Bingöl, kornere gönderdi.

Dakika 13: Kasımpaşa etkili geldi! Sağ kanattan çizgiye inen Fall, kale ağzındaki Haris Hajradinovic'e çevirmek istedi. Kaleci Mert topun kontrolünü sağladı.

Dakika 11: Kasımpaşa, rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

Dakika 9: Masuaku yine sol kanattan bu kez akan oyunda arka direğe ortaladı. Donk kafayı vurup topu kornere gönderdi.

Dakika 7: Ceza alanı önünde topla buluşan Nathan Redmond, Weghorst'u topla buluşturmak istedi. yine araya giren isim Florent Hadergjonaj.

Dakika 5: Kalabalık Kasımpaşa savunmasında boşluk arayan Beşiktaş'ta Redmond geriye gelerek takımına pas opsiyonu sağlamaya çalışıyor.

Dakika 4: Beşiktaş, etkili geldi, Redmond'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan N'Koudou yerde kaldı. Karar devam.