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MAÇ ÖZETİ| Beşiktaş- İstanbulspor maç özeti izle! BJK- İstanbulspor maçı özeti izleme linki! Beşiktaş 4 - 0 İstanbulspor maçı özeti!

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MAÇ ÖZETİ| Beşiktaş- İstanbulspor maç özeti izle! BJK- İstanbulspor maçı özeti izleme linki! Beşiktaş 4 - 0 İstanbulspor maçı özeti!

Beşiktaş ile İstanbulspor Dünya Kupası arasında karşı karşıya geldi. Süper Lig'e verilen arada hazırlık maçı kapsamında Beşiktaş ile İstanbulspor mücadele etti. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği maç 4-0'lık skorla Beşiktaş galibiyeti ile sonlandı. Futbolseverler ise Beşiktaş- İstanbulspor maç özeti izle! BJK- İstanbulspor maçı özeti izleme linki! Beşiktaş- İstanbulspor maçı özeti! araması yapıyor.

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29 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı29 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Beşiktaş- İstanbulspor maç özeti izle araması futbolseverler tarafından yapılıyor. 29 Kasım akşamı Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Süper Lig'e verilen arada hazırlık maçı kapsamında oynanan Beşiktaş- İstanbulspor maç özeti haberimizde yer alıyor. Beşiktaş- İstanbulspor maç özeti izle! BJK- İstanbulspor maçı özeti izleme linki! Beşiktaş- İstanbulspor maçı özeti!

BEŞİKTAŞ- İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ!

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Maç Özetleri İstanbulspor Beşiktaş Futbol 3. Sayfa Gündem Spor Haberler

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