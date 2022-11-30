MAÇ ÖZETİ| Beşiktaş- İstanbulspor maç özeti izle! BJK- İstanbulspor maçı özeti izleme linki! Beşiktaş 4 - 0 İstanbulspor maçı özeti!

Beşiktaş ile İstanbulspor Dünya Kupası arasında karşı karşıya geldi. Süper Lig'e verilen arada hazırlık maçı kapsamında Beşiktaş ile İstanbulspor mücadele etti. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği maç 4-0'lık skorla Beşiktaş galibiyeti ile sonlandı. Futbolseverler ise Beşiktaş- İstanbulspor maç özeti izle! BJK- İstanbulspor maçı özeti izleme linki! Beşiktaş- İstanbulspor maçı özeti! araması yapıyor.