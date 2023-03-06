MAÇ ÖZETİ| Beşiktaş- Ankaragücü maçı özeti izle! Beşiktaş- Ankaragücü maç özeti! BJK- Ankaragücü maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 mücadeleyi kazanamayan Beşiktaş, Mke Ankaragücü'nü mağlup ederek galibiyet özlemine son verdi. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği maçın ardından ise maçın özeti merak edildi. Beşiktaş- Ankaragücü maçı özeti izle! Beşiktaş- Ankaragücü maç özeti! BJK- Ankaragücü maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetti. Bol pozisyonun olduğu ve seyir zevki yüksek olan mücadelede 3 maçtır galip gelemeyen Beşiktaş kazandı. Beşiktaş- Ankaragücü maçı özeti izle! Beşiktaş- Ankaragücü maç özeti! BJK- Ankaragücü maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

BEŞİKTAŞ- ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ!

Beşiktaş- Ankaragücü maçının özetini izlemek için BeIN Sports sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetti. Bol pozisyonun olduğu ve seyir zevki yüksek olan mücadelede 3 maçtır galip gelemeyen Beşiktaş kazandı. Siyah-beyazlılar, Salih Uçan'ın ve Aboubakar'ın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş'taki 3. dönemine iyi bir başlangıç yapmayan ve çıktığı 4 karşılaşmada takıma skor katkısı sağlayamayan Vincent Aboubakar, Ankaragücü maçında ilk golünü kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu, maçtan önce hem takım arkadaşlarına hem de teknik heyete güven veren ifadeler kullanarak, "Ankaragücü maçını boş geçmeyeceğim. Kendimi geldiğim ilk güne göre fiziksel açıdan da daha iyi hissediyorum. Artık gol atmaya başlayıp herkesi mutlu etmek istiyorum" demişti.

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanamayan Beşiktaş, Mke Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek galibiyet özlemine son verdi.

21 YILLIK HASRET DEVAM ETTİ

Beşiktaş'ı deplasmanda 21 yıldır mağlup edemeyen Ankaragücü galibiyet hasretini dindiremedi. Rakibi karşısında İstanbul'daki son galibiyetini 17 Şubat 2002'de 2-1'lik sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonra deplasmandaki 15 maçı da kazanamadı. Bu son 15 maçın 14'ünü ise Beşiktaş galip bitirdi.

Süper Lig'de çıktığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, Ankaragücü'nü mağlup ederek puanını 43'e çıkardı. Öte yandan oynadığı maçların 6'sını kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 11'inden mağlubiyetle ayrılan MKE Ankaragücü ise 22 puanda kaldı.