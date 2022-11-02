MAÇ ÖZETİ| Bayern Münih - İnter maç özeti! Şampiyonlar Ligi Bayern Münih 2-0 İnter özet izle! (VİDEO) Bayern Münih- İnter maç özeti izle

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile İnter karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-0'lık skorla Bayern Münih galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Bayern Münih - İnter maç özeti! Bayern Münih - İnter maç özeti izle (VİDEO) Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - İnter maç özeti izle! İnter maç özeti! UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih -İnter maç özeti izle!

Bayern Münih- İnter maç özeti! Futbolseverler tarafından arama motorlarında aratılmakta. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Bayern Münih– İnter maçının özeti merak ediliyor. Dünyanın en prestijli spor organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi takımların şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münihile İnter karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0'lık skorla Bayern Münihkazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Bayern Münih- İnter maç özeti! Bayern Münih- İnter maç özeti izle (VİDEO)

BAYERN MÜNİH– İNTER MAÇ ÖZETİ!

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşan Bayern Münih- İnter maçının ilk golü Benjamin Pavard 32. dakikada atarken ikinci gol Maxim Choupo- Moting tarafından 72. dakikada kaydedildi.

BAYERN MÜNİH – İNTER MAÇ ÖZETİ izlemek için tıklayınız!