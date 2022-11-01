MAÇ ÖZETİ| Başakşehir- Giresunspor maç özeti izle! (VİDEO) Başakşehir 3-1 maç özeti! Başakşehir- Giresunspor maçı özeti! Başakşehir maç özeti!

Süper Lig'de 12. haftada Başakşehir ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelenin sonucu 3-1'lik skorla Başakşehir galibiyeti ile sonuçlandı. Futbolseverler ise Başakşehir- Giresunspor maçı özetini arıyor. Başakşehir- Giresunspor maç özeti izle! (VİDEO) Başakşehir 3-1 Giresunspor maç özeti! Başakşehir- Giresunspor maçı özeti! Başakşehir maç özeti!

Başakşehir - Giresunspor maç özeti izle araması futbolseverler tarafından yapılıyor. Süper Lig'de 12. haftada Başakşehir ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadele 3-1'lik skorla Başakşehir galibiyeti ile sonuçlandı. Başakşehir'un Giresunspor ile olan maçının özeti merak ediliyor. Başakşehir - Giresunspor maç özeti izle! (VİDEO) Başakşehir 3-1 Giresunspor maç özeti! Başakşehir - Giresunspor maçı özeti! Başakşehir maç özeti!

BAŞAKŞEHİR- GİRESUNSPOR MAÇ ÖZETİ!

12. haftada oynanan Medipol Başakşehir- Giresunspor maçında ilk golü 38. dakikada Youssouf Ndayishimiye kaydetmesinin ardından 2. gol 65. dakikada Philippe Keny tarafından kaydedildi.

Maçın 3. golünü ise 76. dakikada Ömer Şahiner attı.

Giresunspor'un golünü ise 80. dakikada Sérgio Antonio Da Luiz Junior attı.

Süper Lig'de 12. haftada Başakşehir ile Giresunspor karşılaşmasının özeti için BURAYA tıklayınız.