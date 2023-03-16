MAÇ ÖZETİ Başakşehir - Gent maç özeti! Başakşehir - Gent maçı özet izle! Başakşehir - Gent maçı kaç kaç bitti?

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Gent'e 4-1 kaybetti. Toplamda 5-2'lik skor yakalayan Gent, çeyrek finale yükselirken, temsilcimiz Avrupa'ya veda etti. Futbolseverler ise maçın özetini araştırdı. Başakşehir - Gent maç özeti! Başakşehir - Gent maçı özet izle! Başakşehir - Gent maçı kaç kaç bitti?

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UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki temsilcimiz Medipol Başakşehir, evinde Belçika ekibi Gent ile karşı karşıya geldi. Hedefi taraftarı önünde galibiyete uzanmak olan Başakşehir, büyük hüsran yaşadı. İlk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalan temsilcimiz, İstanbul'daki karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılarak Avrupa'ya veda etti. Başakşehir - Gent maç özeti! Başakşehir - Gent maçı özet izle! Başakşehir - Gent maçı kaç kaç bitti?

BAŞAKŞEHİR - GENT MAÇ ÖZETİ!

Temsilcimiz Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde Gent ile oynadığı maçta rakibin 20 yaşındaki forveti Gift Orban, 31, 32 ve 34'te attığı gollerle hat-trick yaptı. Maçın spikeri Müjdat Mustafa Muratoğlu, "Kim bu adam? İçinden Haaland çıktı" sözleriyle durumu özetledi. Gent'in 20 yaşındaki forveti Gift Emmanuel Orban 31, 32 ve 34'te attığı gollerle takımını 3-0 öne geçirdi. 37'de Hugo Cuypers'in attığı golle skor 4-0'a geldi. Başakşehir, Belçika ekibinden 6 dakikada 4 gol yedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Başakşehir oyuna ortak oldu ancak beklenen goller gelmedi. Adnan Januzaj, skoru 4-1'e indiren golü kaydetti. Maç 4-1'lik skorla kapandı ve ve temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne Son 16 Turu'nda havlu attı. Zorlu mücadeleyi Fransız hakem Bastien Benoit yönetti. Yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yaptı.