MAÇ ÖZETİ| Başakşehir- Beşiktaş maç özeti izle! Başakşehir 0 - 2 Beşiktaş maçı özeti izle! Başakşehir- BJK maçı kaç kaç bitti?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Siyah-Beyazlılar karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Heyecanla takip edilen maçın özeti ise merak ediliyor. Başakşehir- Beşiktaş maç özeti izle! Başakşehir 0 - 2 Beşiktaş maçı özeti izle! Başakşehir- BJK maçı kaç kaç bitti?

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla Beşiktaş kazandı. Futbolseverlerin nefeslerini tuttuğu Başakşehir- Beşiktaş karşılaşmasının özeti merak ediliyor. Başakşehir- Beşiktaş maç özeti izle! Başakşehir 0 - 2 Beşiktaş maçı özeti izle! Başakşehir- BJK maçı kaç kaç bitti?

BAŞAKŞEHİR- BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE!

Başakşehir- Beşiktaş maç özetini izlemek için BeIN Sports sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla Beşiktaş kazandı. Başakşehir'le oynadığı son 3 maçtan 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, bu şanssızlığını kırdı. Dengeli başlayan karşılaşmada perdeyi Vincent Aboubakar açtı. 15. dakikada çok şık bir gol atan Kamerunlu forvet, Siyah-Beyazlılar'ı öne geçirdi. Abou, üst üste iki gol sevinci yaşadı.

Medipol Başakşehir'de 35. dakikada Adnan Januzaj kırmızı kart gördü. Dengesini kontrol edemeyen Januzaj, Gedson Fernandes'in ayağını yerden kesti. Başakşehir, ilk yarıda 10 kişi kaldı. Siyah-Beyazlılar, 55'te Arhur Masuaku'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazda topla buluşan tecrübeli sol bek, yerden uzak köşeye çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Beşiktaş maçı 2-0 kazandı.

Son 2 maçında Kayserispor ve Alanyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Başakşehir'in kan kaybı Beşiktaş maçıyla devam etti. Geçen hafta Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kötü gidişatı bitiren Beşiktaş, Başakşehir galibiyetiyle üst üste ikinci maçından galip ayrıldı. Başakşehir'le oynadığı son 3 maçtan 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, bu şanssızlığını kırdı.