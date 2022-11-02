MAÇ ÖZETİ| Barcelona - Viktoria Plzen maç özeti! Şampiyonlar Ligi Barcelona 4-2 Viktoria Plzen özet izle! (VİDEO) Barcelona Viktoria Plzen maç özeti!

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Viktoria Plzen karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 4-2'lik skorla Barcelona galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Barcelona – Viktoria Plzen maç özeti! Barcelona - Viktoria Plzen maç özeti izle (VİDEO) Şampiyonlar Ligi Barcelona - Viktoria Plzen maç özeti izle! Viktoria Plzen maç özeti! UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona -Viktoria Plzen maç özeti izle!

Barcelona– Viktoria Plzen maç özeti! Futbolseverler tarafından arama motorlarında aratılmakta. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Barcelona– Viktoria Plzen maçının özeti merak ediliyor. Dünyanın en prestijli spor organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi takımların şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Viktoria Plzen karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-2'lik skorla Barcelona kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Barcelona– Viktoria Plzen maç özeti! Barcelona- Viktoria Plzen maç özeti izle (VİDEO)

BARCELONA – VİKTORİA PLZEN MAÇ ÖZETİ!

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşan Barcelona- Viktoria Plzen maçında ilk golü Barcelona'dan Marcos Alonso 6. dakikada kaydetti. Ferran Tores'in 44. ve 54. dakikalarda attığı iki gol ile maç devam ederken Tomas Chory 51. dakikada penaltıdan gol attı. Tomas Chory ikinci golünü ise 63. dakikada kaydetti. Karşılaşma 75. dakikada Pablo Torre'nin golü ile sonlandı.