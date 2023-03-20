MAÇ ÖZETİ| Barcelona - Real Madrid maç özeti! Barcelona - Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Barcelona - Real Madrid maçı özeti izle!

Barcelona ile Real Madrid, La Liga'nın 26. haftasında Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Katalanlar 2-1 kazandı ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Sıkı sıkıya takip edilen maçın özeti ise merak ediliyor. Barcelona - Real Madrid maç özeti! Barcelona - Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Barcelona - Real Madrid maçı özeti izle!

El Clasico, Barcelona'nın! Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştılar

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Barcelona - Real Madrid maçının özeti merak ediliyor. La Liga'nın 26. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. El Clasico'yu kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Katalan devine galibiyeti getiren golü, 90+2. dakikada Franck Kessie kaydetti. Barcelona - Real Madrid maç özeti! Barcelona - Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Barcelona - Real Madrid maçı özeti izle!

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ!

Barcelona - Real Madrid maçının özetini izlemek için S Sport Youtube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Barcelonalı Ronaldo Araujo'nun kendi kalesine attığı golle Real Madrid 1-0 öne geçti. Katalan takımı beraberlik golünü 45. dakikada Sergi Roberto ile bulurken, ilk yarı 1-1 sona erdi. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda, oyuna girdikten dört dakika sonra ağları havalandıran Real Madrid'den Marco Asensio'nun (Dk. 81) golü VAR hakemi tarafından ofsayt kararıyla iptal edildi. Uzatmaların oynandığı 90+2. dakikada Franck Kessie'nin golüyle öne geçen Barcelona sahadan 2-1 galip ayrıldı.

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren iki takımdan lider Barcelona puanını 68'e çıkararak, Real Madrid (56 puan) ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkardı. Sahadan galip ayrılan Barcelona, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakaladı. El Clasico'larda 253. kez karşı karşıya gelen iki takımdan Real Madrid'in 101, Barcelona'nın 100 galibiyeti bulunurken, 52 maçta beraberlikle sonuçlandı.