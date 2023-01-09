MAÇ ÖZETİ| Atletico Madrid- Barcelona kim yendi? Atletico Madrid- Barcelona özet izle, golleri izle! Atletico Madrid- Barcelona maç özeti izle!

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği maçın özeti ise merak ediliyor. Maçı kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler ise arama motorlarında Atletico Madrid- Barcelona kim yendi? Atletico Madrid- Barcelona özet izle, golleri izle! Atletico Madrid- Barcelona maç özeti izle araması yaptı.