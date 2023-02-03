MAÇ ÖZETİ| Adana Demirspor- Fenerbahçe maç özeti! Adana Demirspor 1- 1 Fenerbahçe maçı özet izle! FB maç özeti izle!

Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi. Heyecanla takip edilen maçın özeti ise merak ediliyor. Futbolseverler arama motorlarında Adana Demirspor- Fenerbahçe maç özeti! Adana Demirspor 1- 1 Fenerbahçe maçı özet izle! FB maç özeti izle! araması yapıyor.

Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile öne geçti. Ancak daha sonra VAR'ın golü iptal etmesi, kıyameti kopardı. Merak edilenler arasında maçın özeti yer alıyor. Adana Demirspor- Fenerbahçe maç özeti! Adana Demirspor 1- 1 Fenerbahçe maçı özet izle! FB maç özeti izle!

FENERBAHÇE- ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ!

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Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile öne geçti. Ancak daha sonra VAR'ın golü iptal etmesi, kıyameti kopardı. Pozisyonda elle oynama olmadığını savunan sarı-lacivertliler, sosyal medyada Palabıyık'a çok sert eleştirilerde bulundu. Bazı Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarların da gol öncesinde elle oynama olmadığını belirten yorumlar yapması dikkat çekti. Karşılaşmanın 14. dakikasında Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışından enfes bir vuruşla ağları buldu. Gol sonrası VAR devreye girdi. VAR hakemi Koray Gençerler, elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti. Bu karar sonrası adeta kıyamet koptu. Sosyal medyada pozisyon öncesinde elle oynama olmadığını belirten sarı-lacivertli taraftarlar, VAR yönetimini yerden yere vurdu. Fenerbahçeli taraftarların isyanına bazı Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarların da destek vermesi dikkat çekti.