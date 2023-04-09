MAÇ ÖZET| Real Madrid - Villarreal maç özeti! Real Madrid - Villarreal maçı kaç kaç bitti? Real Madrid - Villarreal maçı özet izle!

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Seyir zevki yüksek olan ve gol düellosuna dönen karşılaşma konuk ekibin 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Real Madrid, bu mağlubiyetle şampiyonluk umutlarını da zora soktu. Arama motorlarında ise Real Madrid - Villarreal maç özeti! Real Madrid - Villarreal maçı kaç kaç bitti? Real Madrid - Villarreal maçı özet izle! araması yapıldı.