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MAÇ ÖZET| Real Madrid - Villarreal maç özeti! Real Madrid - Villarreal maçı kaç kaç bitti? Real Madrid - Villarreal maçı özet izle!

MAÇ ÖZET| Real Madrid - Villarreal maç özeti! Real Madrid - Villarreal maçı kaç kaç bitti? Real Madrid - Villarreal maçı özet izle!

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İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Seyir zevki yüksek olan ve gol düellosuna dönen karşılaşma konuk ekibin 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Real Madrid, bu mağlubiyetle şampiyonluk umutlarını da zora soktu. Arama motorlarında ise Real Madrid - Villarreal maç özeti! Real Madrid - Villarreal maçı kaç kaç bitti? Real Madrid - Villarreal maçı özet izle! araması yapıldı.

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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