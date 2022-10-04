Maç Köftesi tarifi! Masterchef Maç Köftesi nedir, nasıl yapılır? Maç Köftesi için gerekli malzemeler nelerdir? Maç Köftesi hangi yöreye ait?

Masterchef 4 Ekim yarışmasında şefler tarafından Maç Köftesi yapılması istendi. Peki Masterchef Maç Köftesi nasıl yapılır? Maç Köftesi için gerekli malzemeler nelerdir? Maç Köftesi yemek tarifi! Maç Köftesi nasıl yapılır? Maç Köftesi yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Maç Köftesi tarifi oldu. Peki en güzel Maç Köftesi yemek tarifi nasıldır? Maç Köftesi yemeği nasıl yapılır? Maç Köftesi için gerekli malzemeler nelerdir? Maç Köftesi nasıl yapılır? Maç Köftesi için gerekenler neler?

MAÇ KÖFTESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

600 gr kıyma

1 adet küçük boy kuru soğan

1 çay kaşığı tuz, karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

6 dilim bayat ekmek içi

MAÇ KÖFTESİ NASIL YAPILIR? MAÇ KÖFTESİ TARİFİ

Bayat ekmeğin kabuk kısımlarını ayırın. Yumuşaması için ekmeği kenarda bekletin.

Kuru soğanı küçük parçalar halinde doğrayın.

Dana ve kuzu eti karışık orta yağlı kıymayı derin bir karıştırma kabına alın.

Soğanı, ayçiçek yağı, tuz, karabiber, kıymayı ve kimyonu karıştırın. Suda beklettiğiniz bayat ekmek içinin suyunu sıkıp köfte harcına ekleyin.

Köfte harcını köfte harcını 15-20 kadar yoğurun. Macun kıvamına gelen köfte harcını, buzdolabında en az 40 dakika kadar bekletin ve ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın.

Elinizi ıslatıp köftelere yassı şekli verin.

Yağlanıp kızdırılmış bir ızgara ya da tercihen döküm bir tavada arkalı önlü ters çevirerek yüksek ateşte pişirin.

Piyazlık doğranmış kırmızı soğan ve maydanozla ekmek arası servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.