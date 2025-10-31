Mac DeMarco kimdir, nereli, kaç yaşında? Mac DeMarco Türkiye konseri!

Mac DeMarco, günümüzün en çok araştırılan isimlerinden biri haline geldi. Alternatif indie rock ve lo-fi müzik sahnesinin dikkat çeken sanatçısı, 2 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Müzikseverler, DeMarco'nun kendine özgü sound'unu ve enerjik sahne performansını ilk elden deneyimleme fırsatı bulacak.Mac DeMarco kimdir? Mac DeMarco kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

MAC DEMARCO KİMDİR?

Mac DeMarco, gerçek adıyla Vernor Winfield MacBriare Smith IV, 30 Nisan 1990 tarihinde Kanada'nın Vancouver Adası'nda, Duncan şehrinde doğdu. Sahne adını kullanarak müzik dünyasında kendine özgü bir kimlik yaratan DeMarco, şarkıcılık, söz yazarlığı ve prodüktörlük alanlarında da aktif.

Müzik kariyerine 2009'lu yılların başında başlayan DeMarco, kısa sürede indie ve alternatif müzik dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Kendine has rahat ve samimi üslubu, nostaljik gitar tonları ve lo-fi estetiği ile dinleyicileri büyülemeyi başardı.

DeMarco'nun müziği, genellikle soft rock, indie ve psychedelic pop unsurlarını barındırıyor. Frank Ocean, Ariel Pink ve John Lennon gibi sanatçılardan etkilendiği biliniyor. Kendine özgü gitar riffleri ve vokal tarzıyla, indie müzik sahnesinde benzersiz bir konum elde etti.

MAC DEMARCO NERELİ?

Mac DeMarco, Kanada vatandaşıdır ve Vancouver Adası'nın Duncan şehrinde dünyaya gelmiştir. Ailesi İtalyan kökenli olan sanatçı, çocukluğunu Kanada'nın doğal güzellikleriyle çevrili bir ortamda geçirdi. Bu çevresel ve kültürel miras, onun müzik üretiminde rahat, samimi ve bazen nostaljik bir hava yaratmasına katkıda bulundu.

Doğum Yeri: Duncan, Britanya Kolumbiyası, Kanada

Kökeni: İtalyan

DeMarco'nun Kanada'daki yaşamı, sanatçının lo-fi sound'una ve kendine özgü sahne duruşuna ilham kaynağı oldu. Çocukluğundan itibaren gitar ve diğer enstrümanlarla iç içe büyümesi, müzik kariyerinin temellerini attı.

MAC DEMARCO KAÇ YAŞINDA?

Mac DeMarco, 30 Nisan 1990 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır. 2026 yılında İstanbul konseri sırasında 36 yaşına girecek olan DeMarco, müzik kariyerinde olgun ve deneyimli bir döneme adım atıyor.

35 yaşına yaklaşmış olmasına rağmen DeMarco, hala gençlik enerjisi ve özgünlükten ödün vermeyen bir sanatçı olarak tanınıyor. Yaşının verdiği tecrübe, özellikle sahne performansına ve şarkı sözlerine yansıyor. Dinleyiciler, onun hem genç hem de olgun taraflarını aynı anda deneyimleme şansına sahip olacak.

MAC DEMARCO TÜRKİYE KONSERİ!

Mac DeMarco, 2 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul'un en prestijli etkinlik alanlarından biri olan KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Sanatçının konseri, sadece müzikseverler için değil, aynı zamanda indie müzik kültürünü Türkiye'de deneyimlemek isteyen herkes için büyük bir fırsat.