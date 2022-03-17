Avrupa Ligi'nde grubundan namağlup lider çıkan Galatasaray, son 16 turu ikinci maçında ile karşılaşıyor. Turu geçmek isteyen temsilcimiz, dünya devi karşısında ortaya koyduğu performansla taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Maç berabere biterse kim tur atlar? GS - Barca berabere olursa maç uzatmaya mı gidecek, penaltıya mı?

GALATASARAY BARCELONA BERABERLİK DURUMUNDA NE OLACAK?

0-0

1-1

2-2

3-3

4-4

Maç, bu ve diğer skorlarda berabere biterse maç uzatma devrelerine gidecek.

Bunun dışında 90 dakikayı gakip bitiren taraf üst tura çıkmaya hak kazanacak.

Galatasaray'ın bir üst tura çıkabilmesi için bu maçta berabere kalıp maçı uzatmalara götürmeli.UZatma sonucunda veya penaltılarda galip gelmeliveya 90 dakikadaen az 1 farklı golle Barca'yı yenmelidir.

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