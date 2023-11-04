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Maç adeta golle başladı! Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında bu sezon bir ilki yaşadı

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Maçın 10. dakikasında Trabzonspor, Onuachu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Maçta ilk golü atan Paul Onuachu, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin yediği en erken golü kaydetti.