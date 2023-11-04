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Maç adeta golle başladı! Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında bu sezon bir ilki yaşadı

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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Maçın 10. dakikasında Trabzonspor, Onuachu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Maçta ilk golü atan Paul Onuachu, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin yediği en erken golü kaydetti.

Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u konuk ettiği maçta ilk gol konuk takımdan geldi. Bordo-mavililer, 10. dakikada Onuachu ile 1-0 öne geçti.

ONUACHU ATTI

10. dakikada sol kanatta topu sürükleyen Edin Visca ters ayağıyla ortasını yaptı. Kale önünde iyi yükselen Onuachu, topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

BU SEZON BİR İLK

Trabzonspor'un maçtaki ilk şutunu gole çeviren Paul Onuachu, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de yediği en erken golü kaydetti.

Maç adeta golle başladı! Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında bu sezon bir ilki yaşadı

Kaynak: Haberler.com / Futbol

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