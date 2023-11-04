Maç adeta golle başladı! Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında bu sezon bir ilki yaşadı
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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Maçın 10. dakikasında Trabzonspor, Onuachu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Maçta ilk golü atan Paul Onuachu, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin yediği en erken golü kaydetti.
Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u konuk ettiği maçta ilk gol konuk takımdan geldi. Bordo-mavililer, 10. dakikada Onuachu ile 1-0 öne geçti.
ONUACHU ATTI
10. dakikada sol kanatta topu sürükleyen Edin Visca ters ayağıyla ortasını yaptı. Kale önünde iyi yükselen Onuachu, topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi.
BU SEZON BİR İLK
Trabzonspor'un maçtaki ilk şutunu gole çeviren Paul Onuachu, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de yediği en erken golü kaydetti.
Kaynak: Haberler.com / Futbol