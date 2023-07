Şarkıları ve kendine has tarzıyla sık sık adından söz ettiren başarılı şarkıcı Mabel Matiz'in yeni albümü merakla bekleniyor. Her şarkısı trend olan Mabel Matiz'in yeni şarkıları ne zaman çıkacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Mabel Matiz yeni albümünün çıkış tarihi araştırılmaktadır. Peki, Mabel Matiz yeni albümü ne zaman? Mabel Matiz yeni albümü çıktı mı? Detaylar haberimizde...

MABEL MATİZ YENİ ALBÜMÜ NE ZAMAN?

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in yeni albümü sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Mabel Matiz, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yeni albümünün çıkış tarihini takipçileriyle paylaştı. Matiz, "Üç yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığımız, ana prodüktörlüğünü ve kreatif tasarımını üstlendiğim 5. albümüm "Fatih" 21.07.2023'de sizlerle buluşuyor." ifadelerini kullandı.