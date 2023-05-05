Mabel Matiz - Uçkun sözleri! Uçkun ne demek? Uçkun şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! Uçkun nedir, ne demektir?

Mabel Matiz'in yeni şarkısı Uçkun, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Mabel Matiz Uçkun sözleri nelerdir? Uçkun ne demek? Uçkun şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...