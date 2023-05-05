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Mabel Matiz - Uçkun sözleri! Uçkun ne demek? Uçkun şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! Uçkun nedir, ne demektir?

Mabel Matiz - Uçkun sözleri! Uçkun ne demek? Uçkun şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! Uçkun nedir, ne demektir?

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Mabel Matiz'in yeni şarkısı Uçkun, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Mabel Matiz Uçkun sözleri nelerdir? Uçkun ne demek? Uçkun şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Mabel Matiz - Uçkun şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve bestesi Mabel Matiz'e aittir. Şarkının sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MABEL MATİZ - UÇKUN ŞARKI SÖZLERİ

Uçkunum anam, döndüm gazele

Eyvallah olur göynüm güzele

Kurşununa da kem gözüne de

Eyvahlar olsun böyle düzene

***

Sanki kafamın içinde bi festival

Altımda plaka elimde testi var

Burnum batı diyor ama yüreğim doğu

Doğuda kovboy şapkalı kara istila

***

Kaç kuşak aynı dersten kaldık bihaber

Matematiğimiz değişken de coğrafya kader

Dans eder türkü çağırırız bulmaya özü

Ama enseden yapışır içtima

***

Aşkolsun sana be

Yaktın beni de

Gençliğim soldu böyle

***

Hani baş koydum bu yola ben

Özgürlüğümün

Adı yok mu bu yerde?

***

Uçkunum anam, döndüm gazele

Eyvallah olur göynüm güzele

Kurşununa da kem gözüne de

Eyvahlar olsun böyle düzene

***

Haram yemez gönül gözüm

Yayan yürür yolu uzun

Doğru diyen bu deli sazın

Söveni de çok

***

Ne yarandım ne yerindim

Gariptim aşka büründüm

Yağlı yiyen boşboğazın

Sevmeyeni yok

***

Adalet olmuş ademin elinde silah

Ne yerimiz kaldı anlatacak ne külah

Tanrım hayırla göndersin bize bi felah

Vatanım! bi' gün yüzü gör! içim şişti ha!

***

Kuru soğan ekmek arası zaruri

Bize bi' barış gerek hem de umumi

Ne olursan ol demiş ya hani Rûmi

Ötesi yalan olur insanlık istifa!

***

Aşkımdan sana ne?

Yaktın dilimi

Üflerim her yoğurdu

***

Hani cepken yok cep delik

Tatlım beni de

Bir ana doğurdu

UÇKUN NE DEMEK?

TDK'ya göre uçkun kelimesi "Ateşten fırlayan ve etrafa saçılan kıvılcım." anlamına gelmektedir.

Mabel Matiz - Uçkun sözleri! Uçkun ne demek? Uçkun şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! Uçkun nedir, ne demektir?

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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