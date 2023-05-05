Mabel Matiz - Uçkun sözleri! Uçkun ne demek? Uçkun şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! Uçkun nedir, ne demektir?
Gündem Haberleri
Mabel Matiz'in yeni şarkısı Uçkun, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Mabel Matiz Uçkun sözleri nelerdir? Uçkun ne demek? Uçkun şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Mabel Matiz - Uçkun şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve bestesi Mabel Matiz'e aittir. Şarkının sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
MABEL MATİZ - UÇKUN ŞARKI SÖZLERİ
Uçkunum anam, döndüm gazele
Eyvallah olur göynüm güzele
Kurşununa da kem gözüne de
Eyvahlar olsun böyle düzene
***
Sanki kafamın içinde bi festival
Altımda plaka elimde testi var
Burnum batı diyor ama yüreğim doğu
Doğuda kovboy şapkalı kara istila
***
Kaç kuşak aynı dersten kaldık bihaber
Matematiğimiz değişken de coğrafya kader
Dans eder türkü çağırırız bulmaya özü
Ama enseden yapışır içtima
***
Aşkolsun sana be
Yaktın beni de
Gençliğim soldu böyle
***
Hani baş koydum bu yola ben
Özgürlüğümün
Adı yok mu bu yerde?
***
Uçkunum anam, döndüm gazele
Eyvallah olur göynüm güzele
Kurşununa da kem gözüne de
Eyvahlar olsun böyle düzene
***
Haram yemez gönül gözüm
Yayan yürür yolu uzun
Doğru diyen bu deli sazın
Söveni de çok
***
Ne yarandım ne yerindim
Gariptim aşka büründüm
Yağlı yiyen boşboğazın
Sevmeyeni yok
***
Adalet olmuş ademin elinde silah
Ne yerimiz kaldı anlatacak ne külah
Tanrım hayırla göndersin bize bi felah
Vatanım! bi' gün yüzü gör! içim şişti ha!
***
Kuru soğan ekmek arası zaruri
Bize bi' barış gerek hem de umumi
Ne olursan ol demiş ya hani Rûmi
Ötesi yalan olur insanlık istifa!
***
Aşkımdan sana ne?
Yaktın dilimi
Üflerim her yoğurdu
***
Hani cepken yok cep delik
Tatlım beni de
Bir ana doğurdu
UÇKUN NE DEMEK?
TDK'ya göre uçkun kelimesi "Ateşten fırlayan ve etrafa saçılan kıvılcım." anlamına gelmektedir.