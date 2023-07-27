Mabel Matiz - Müphem şarkı sözleri! 'Müphem' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Mabel Matiz'in yeni şarkısı Müphem, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Mabel Matiz - Müphem şarkı sözleri nelerdir? Mabel Matiz - Müphem şarkısının tüm sözleri nedir? İşte şarkı sözleri...

Mabel Matiz - Müphem şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve bestesi Mabel Matiz'e aittir.

MÜPHEM ŞARKI SÖZLERİ

müphem bi' gül açar içimde ah

ne pembedir ne özgür

yalancı bir bahar mı bu gördüğüm?

şüphem büyür de büyür

***

bakma öyle yabancılar gibi

sesin ayazken içim üşür

ne korkular azâd ettim be canım

soyun sen de, biraz beni düşün

***

göremezler canım, göremezler

sende benim gördüğümü,

onlar bi' yudum nefesler

aşkım yalan değil, ne de hevesten

çok bekledim bunu inan

aç bana yüreğini

***

göremezler canım göremezler

sende benim gördüğümü,

onlar sığ nefesler

aşkım ne yabana ne de hevesten

çok bekledim bunu inan

aç bana yüreğini

ver bana dileğimi ver

***

sitem değil inan ki bu sözlerim

zamanla soldu düşüm

ağardı genç yaşımda saçlarım

bahar ol bir çiy düşür