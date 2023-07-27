Mabel Matiz - Müphem şarkı sözleri! 'Müphem' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Mabel Matiz'in yeni şarkısı Müphem, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Mabel Matiz - Müphem şarkı sözleri nelerdir? Mabel Matiz - Müphem şarkısının tüm sözleri nedir? İşte şarkı sözleri...
Mabel Matiz - Müphem şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve bestesi Mabel Matiz'e aittir.
MÜPHEM ŞARKI SÖZLERİ
müphem bi' gül açar içimde ah
ne pembedir ne özgür
yalancı bir bahar mı bu gördüğüm?
şüphem büyür de büyür
***
bakma öyle yabancılar gibi
sesin ayazken içim üşür
ne korkular azâd ettim be canım
soyun sen de, biraz beni düşün
***
göremezler canım, göremezler
sende benim gördüğümü,
onlar bi' yudum nefesler
aşkım yalan değil, ne de hevesten
çok bekledim bunu inan
aç bana yüreğini
***
göremezler canım göremezler
sende benim gördüğümü,
onlar sığ nefesler
aşkım ne yabana ne de hevesten
çok bekledim bunu inan
aç bana yüreğini
ver bana dileğimi ver
***
sitem değil inan ki bu sözlerim
zamanla soldu düşüm
ağardı genç yaşımda saçlarım
bahar ol bir çiy düşür