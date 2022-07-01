Mabel Matiz'in yeni şarkısı Karakol, dün akşam klibiyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Ancak Matiz'in klipte LGBT vurgusu yapması sosyal medyada tepki çekti. Kısa sürede gündem olan şarkıcıya "Haddini bil" etiketiyle tepki yağmaya başladı. Peki, Mabel Matiz klibindeki erkek kim?

MABEL MATİZ KLİBİNDEKİ ERKEK KİM?

Klibinden bir kesiti Instagram hesabından yayınlayan Mabel Matiz, "Göğsümden söküldü 'Karakol'. Benden çıktı, artık sizindir. Bin bir emeğiyle yanımda olan, bu çalışmayı gerçekleştiren sevgili yol arkadaşlarıma minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Mabel Matiz'in kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından Twitter'da "HaddinibilMabelMatiz" etiketi açıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Matiz için "Bu durum özgürlük adı altında meşrulaştırılamaz" yorumunu yaparak tepki gösterdi.

Mabel Matiz klibindeki erkek oytuncunun kim olduğu hakkında henüz açıklama yapılmadı.