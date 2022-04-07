Mabel Matiz Kavşaklar şarkı sözleri! Mabel Matiz Kavşaklar sözleri nedir?
- Güncelleme:
Mabel Matiz Maya albümüyle büyük beğeni toplamıştı. Milyonlarca dinlemeye ve izlemeye ulaşan albümün ardından single çıkarmaya devam eden Matiz'in yeni parçası Kavşaklar'ın ilk tanıtım yayınlandı. Yakın zamanda yepyeni bir şarkısını paylaşacak olan Mabel Matiz'in Kavşaklar şarkısı ne zaman çıkacak? Mabel Matiz Kavşaklar şarkı sözleri nedir, Mabel Matiz Kavşaklar sözleri nedir? İşte, Kavşaklar şarkı sözlerinin yayınlanacağı tarih...
Mabel Matiz Kavşaklar şarkı sözleri nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Spotify, Youtube, Deezer, iTunes, Fizy gibi pek çok dijital müzik platformunda milyonlarca dinlemeye ulaşan başarılı sanatçı Mabel Matiz yakın zamanda yeni parçası Kavşaklar'ı piyasaya sürecek. Peki, Mabel Matiz Kavşaklar şarkı sözleri tam metni nedir? Mabel Matiz Kavşaklar sözleri nedir, ne zaman çıkacak?
Şarkı 8 Nisan 2022 tarihinde çıkacak.
MABEL MATİZ KAVŞAKLAR ŞARKI SÖZLERİ
İki kumru gördüm
Bir hayal kurdum
Senle ben el ele
Yan yana durdum
Okusam şiirinden
Çöz dantelimden
Çaldın gam telimden
Ben sana uydum
(Daraddarirara Dararii rara heey)
(Daraddarirara Dararii rara heey)
Olanı farket
İlacın orda
Yaşadın farzet en âlâsını
Güreşin bitmez
O bileğini yorma
Arada sev ki güneş açsın
Böyledir prosedürüm
Bendim kendi ödülüm, müdürüm
Bulunur kalplere kavşaklar
Ama önce şu yavşaklar
Sussun!
Sussun!
Sussun!
Sussun!
İki kumru gördüm
Bir hayal kurdum
Senle ben el ele
Yan yana durdum
Okusam şiirinden
Çöz dantelimden
Çaldın gam telimden
Ben sana uydum
İki kumru gördüm
Bir hayal kurdum
Senle ben el ele
Yan yana durdum
Okusam şiirinden
Çöz dantelimden
Çaldın gam telimden
Ben sana uydum
(Daraddarirara Dararii rara heey)
(Daraddarira Dararii rara heey)
(Daraddarirara Dararii rara heey)
(Daraddarira Dararii rara heey)
Böyledir prosedürüm
Bendim kendi ödülüm, müdürüm
Bulunur kalplere kavşaklar
Ama önce şu yavşaklar
Sussun!
Sussun!
Sussun!
Sussun!
- Söz/ Lyrics: Mabel Matiz
- Müzik/ Music: Mabel Matiz
- Prodüktör/ Produced by: Alaca
- Mixing: Sabi Saltiel
- Mastering: Aran Lavie
- Back Vocals: Ceren Deniz & Buğra Uğur
- Ud/ Oud: Can Kandaz
- Keman/ Violin: Semih Çelikel