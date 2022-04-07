Mabel Matiz Kavşaklar şarkı sözleri! Mabel Matiz Kavşaklar sözleri nedir?

Mabel Matiz Kavşaklar şarkı sözleri nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Spotify, Youtube, Deezer, iTunes, Fizy gibi pek çok dijital müzik platformunda milyonlarca dinlemeye ulaşan başarılı sanatçı Mabel Matiz yakın zamanda yeni parçası Kavşaklar'ı piyasaya sürecek. Peki, Mabel Matiz Kavşaklar şarkı sözleri tam metni nedir? Mabel Matiz Kavşaklar sözleri nedir, ne zaman çıkacak?

Şarkı 8 Nisan 2022 tarihinde çıkacak.

MABEL MATİZ KAVŞAKLAR ŞARKI SÖZLERİ

İki kumru gördüm

Bir hayal kurdum

Senle ben el ele

Yan yana durdum

Okusam şiirinden

Çöz dantelimden

Çaldın gam telimden

Ben sana uydum

(Daraddarirara Dararii rara heey)

(Daraddarirara Dararii rara heey)

Olanı farket

İlacın orda

Yaşadın farzet en âlâsını

Güreşin bitmez

O bileğini yorma

Arada sev ki güneş açsın

Böyledir prosedürüm

Bendim kendi ödülüm, müdürüm

Bulunur kalplere kavşaklar

Ama önce şu yavşaklar

Sussun!

Sussun!

Sussun!

Sussun!

İki kumru gördüm

Bir hayal kurdum

Senle ben el ele

Yan yana durdum

Okusam şiirinden

Çöz dantelimden

Çaldın gam telimden

Ben sana uydum

İki kumru gördüm

Bir hayal kurdum

Senle ben el ele

Yan yana durdum

Okusam şiirinden

Çöz dantelimden

Çaldın gam telimden

Ben sana uydum

(Daraddarirara Dararii rara heey)

(Daraddarira Dararii rara heey)

(Daraddarirara Dararii rara heey)

(Daraddarira Dararii rara heey)

Böyledir prosedürüm

Bendim kendi ödülüm, müdürüm

Bulunur kalplere kavşaklar

Ama önce şu yavşaklar

Sussun!

Sussun!

Sussun!

Sussun!

Söz/ Lyrics: Mabel Matiz

Müzik/ Music: Mabel Matiz

Prodüktör/ Produced by: Alaca

Mixing: Sabi Saltiel

Mastering: Aran Lavie

Back Vocals: Ceren Deniz & Buğra Uğur

Ud/ Oud: Can Kandaz

Keman/ Violin: Semih Çelikel

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